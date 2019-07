Planter le drapeau sur la Lune n'avait vraiment rien de facile

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurity

«Ils viennent de planter le drapeau, on peut voir les étoiles! Magnifique, tout simplement magnifique!», s'exclame un commentateur sur la vidéo de la mission Apollo 11. C'était un grand moment pour les États-Unis que de voir leur bannière étoilée sur l'astre de la nuit.

Cet exploit a également été l'occasion pour la NASA de montrer ses talents en ingénierie. Avec 700 millions de personnes visionnant sur les écrans la prouesse, soit 20% de la population mondiale à l'époque, il valait mieux ne pas se planter.

Un peu de physique pour rappeler que sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère et a fortiori pas de vent. «Le drapeau sur la Lune illustre le fait qu'en réalité sur cet objet céleste rien n'est simple», explique au magazine Futurity Annie Platoff, experte en vexillologie –science de l'étude des drapeaux et des pavillons. Pour en planter un à cet endroit, il faut une armée de scientifiques.

Théorie du complot

«Le drapeau sur la Lune ne flotte pas» a longtemps été l'argument des conspirationnistes. Il s'agissait en réalité d'une petite barre horizontale collée au piquet principal qui lui permettait d'avoir une allure proche d'un bel étendard agité.

Pour le déployer, il fallait être deux. Un premier pour planter un piquet au sol, le second pour étendre le bras télescopique horizontal; et ensemble, assembler les deux parties basses et hautes du drapeau. Mais à cause des des plis du voyage, et du fait que Buzz Aldrin ne parvenait pas à étendre correctement le bras télescopique complètement gelé, c'était tout comme si une petite brise lunaire l'avait agité. «C'est quelque chose qui semblerait à première vue très très simple, mais qui se révèle en fait être d'une rare complexité», commente Annie Platoff.

Ce n'était, en effet, pas gagné d'avance. Il fallait éviter au drapeau, fixé sur l'échelle du module lunaire pendant le voyage, d'être brûlé par les moteurs de la fusée et le protéger en conséquence. Ainsi a-t-on construit une armature de métal isolante autour de l'échelle. Rien n'était écrit dans les astres.