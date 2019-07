La prise en compte des cycles menstruels a aidé les USA à gagner la Coupe du monde

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian, The Times

Georgie Bruinvels ne devrait pas tarder à faire des émules. La chercheuse américaine, titulaire d'un doctorat sur l'impact des carences en fer et des cycles menstruels sur la performance sportive, a récemment travaillé avec les footballeuses de l'équipe américaine afin d'intégrer leurs règles au coeur de leur programme d'entraînement.

Si personne (ou presque) ne semble y avoir pensé avant, explique le Guardian, c'est tout simplement parce qu'une très grande partie des études liées à la performance sportive porte sur un public très majoritairement masculin. Les recherches et les méthodes de Georgie Bruinvels ont pourtant de quoi révolutionner la carrière d'un grand nombre de sportives de haut niveau (sans oublier certains sportifs transgenres).

«Les fluctuations hormonales peuvent avoir des effets sur la biomécanique, ainsi que sur la tension des ligaments et des muscles», rappelle la spécialiste, qui donne un exemple saisissant: la première moitié du cycle est particulièrement propice aux ruptures du ligament croisé du genou, blessure extrêmement redoutée car très longue à réparer. Cela ne signifie pas que tout entraînement soit proscrit durant cette période, mais qu'un échauffement adapté et des temps de récupération plus longs semblent indispensables pour diminuer les risques.

Georgie Bruinvels ajoute que lors de cette même partie du cycle, le corps consomme davantage de glucides, alors que dans la deuxième moitié, il a tendance à brûler plus de graisses. «Une série de recherches montre que le travail sur la force physique est plus avantageux en début de cycle, période au cours de laquelle le corps s'adapte mieux et récupère plus efficacement», ajoute la chercheuse. En tant que consultante, elle a donc conseillé à chaque joueuse de l'équipe des USA de suivre attentivement son cycle en utilisant par exemple une appli dédiée.

Une méthode de championnes du monde

C'est dans ce but que Georgie Bruinvels a développé FitrCoach, une appli permettant d'adapter son entraînement et son alimentation en fonction de son cycle. Le nouveau sacre des coéquipières de Megan Rapinoe lors de la Coupe du monde de football qui vient de s'achever constitue probablement la plus parlante des publicités. Bruinvels se dirige à présent vers une autre mission, puisqu'elle a notamment été appelée par la fédération britannique de tennis, qui lui a demandé de superviser ses joueuses de Fed Cup. D'après le Times, elle travaillera en partenariat avec Judy Murray, coach et mère du tennisman Andy Murray.

Le Guardian rappelle que Georgie Bruinvels n'est pas tout à fait la première à réfléchir à la prise en compte des règles et du cycle, même si son travail constitue une avancée importante. Dans un article publié en mai, la BBC s'était notamment intéressée au cas des hockeyeuses britanniques ayant participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Pas d'appli à l'époque, mais un simple SMS envoyé par chaque joueuse au préparateur physique de l'équipe pour signaler le premier jour de son cycle. Chacune recevait ensuite un entraînement adapté.

Reste que le travail sur ce sujet n'en est qu'à ses balbutiements. D'après Georgie Bruinvels, le nombre d'athlètes ayant décidé de tenir compte de leur cycle dans le cadre de leur entraînement reste encore désespérément bas. À l'image de ce que propose désormais l'English Institute of Sport (l'équivalent britannique de notre INSEP), il semble de plus en plus indispensable que les institutions sportives forment les encadrant·es et les athlètes afin que les règles soient prises en compte de façon intelligente.