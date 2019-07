Affaire de Rugy: vie privée, fonds publics?

Temps de lecture: 2 min

Après les révélations de Mediapart sur des dîners fastueux, un dressing à 17.000 euros, le tout aux frais du contribuable, François de Rugy, ministre de la Transition écologique et numéro 2 du gouvernement, est dans l'œil du cyclone cette semaine. Cette polémique tombe au plus mal, alors que la nomination de Benjamin Griveaux pour mener la liste LREM aux municipales à Paris pose de nouveau la question de l'omniprésence du président.

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités, Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match et Benjamin Morel, politologue.