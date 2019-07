Emmanuel Macron va-t-il déclarer la guerre au cinéma français?

Temps de lecture: 5 min

Le 12 juillet, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a perdu sa tête. Sa présidente, Frédérique Bredin, a quitté son poste à la fin de son mandat sans successeur·e désigné·e. Cette situation est inédite dans l'histoire de l'organisme qui pilote la politique cinématographique en France. Le choix de l'Élysée pour diriger le CNC se serait porté sur le producteur Dominique Boutonnat, qui a été un des premiers soutiens financiers de la campagne du futur président.

Un rapport pour détruire

Cette nomination signifierait rien de moins que de confier les clés de l'organisation de l'action publique dans le domaine du cinéma à celui qui, dans un récent rapport, en a préconisé la destruction.

Remis au ministre de la culture Franck Riester juste avant le Festival de Cannes, le document intitulé «Rapport sur le financement privé de la production et de la distribution cinématographiques et audiovisuelles» aura eu pour effet de dresser contre lui la quasi-totalité du monde du cinéma –à l'exception des très grands groupes intégrés.

Avec un unisson rare dans la profession (en fait, des professions aux intérêts et aux approches loin d'être toujours convergentes), les organisations de réalisatrices, de techniciens, de productrices, de distributeurs indépendants et de nombreux grands noms du cinéma ont uni leurs signatures pour dénoncer la destruction du système qu'annonçait ce rapport, conforté peu après par un autre, dû à deux députées LREM, Céline Calvez et Marie-Ange Magne.

Depuis Cannes, ce mouvement est allé croissant, jusqu'à la publication le 3 juillet dans Le Monde de la tribune «La France: le seul pays au monde qui pense avoir trop de cinéma d'auteur!». Avec ses centaines de signataires, c'est l'essentiel des forces créatrices du secteur qui se mobilisait contre les propositions de celui que le président de la République semble décidé à installer à la tête du CNC, décision qui ne serait plus désormais suspendue qu'à celle du Conseil déontologique.

Une bizarrerie administrative

Une telle nomination aurait des conséquences considérables, à la mesure du rôle central que joue le CNC dans la vie du cinéma français –et dans la vie du cinéma en France, ce qui n'est pas la même chose.

Cet organisme est une bizarrerie administrative qui, grâce à cette bizarrerie même, a réussi depuis exactement soixante ans à jouer un rôle exceptionnel dans la dynamique d'un secteur artistique, économique et culturel florissant.

Depuis qu'à l'initiative d'André Malraux, il a été soustrait à la tutelle du ministère de l'Industrie pour être rattaché à celui de la Culture (à l'époque ministère des Affaires culturelles), il est un service dudit ministère (avec statut d'établissement public à caractère administratif) qui fonctionne en fait selon des procédures de cogestion entre fonctionnaires et professionnel·les.

La politique publique en la matière a fait l'objet d'une remarquable continuité, indépendamment des changements d'orientation des gouvernements successifs.

Ce qui a permis la mise en place d'un modèle qui, pour résumer, se fonde sur le principe d'une complémentarité entre enjeux artistiques (les œuvres), enjeux culturels (les publics, l'enseignement, les festivals...) et enjeux économiques. Cette approche multiple se traduit notamment par la répartition entre soutiens sélectifs (artistiques et culturels) et soutiens automatiques (économiques).

Chacun imagine que les négociations entre ces intérêts sont complexes et pas toujours satisfaisantes. Sur la durée longue, c'est bien ce principe qui perdure. Il repose sur l'idée du cinéma comme ensemble, à la différence par exemple de la sépartion entre public et privé pour le théâtre, ou entre différents types de musique pour ce secteur.

Appuyée sur une attention historique des responsables politiques français·es pour le cinéma comme bien d'intérêt national, cette organisation a permis la mise en place d'un très vaste ensemble de dispositifs d'accompagnement et de soutiens, entièrement financés par le secteur lui-même (billetterie, chaînes de télévision, éditeurs de programmes, fournisseurs d'accès) dont l'efficacité ne se dément pas à travers les décennies. La politique publique en la matière a d'ailleurs fait l'objet d'une remarquable continuité, indépendamment des changements d'orientation des gouvernements successifs.

Assurément, comme tout système, il a eu besoin d'être adapté aux évolutions du secteur (et bon an mal an il l'a été), et il continue d'avoir besoin d'améliorations, qui visent pour l'essentiel à corriger les dérives issues de son succès même, symbolisé par des effets de trop dans certains domaines.

Un système vertueux

Mais il s'agit néanmoins d'un système qui, pour l'essentiel, fonctionne, et qui d'ailleurs inspire nombre de politiques publiques dans d'autres pays –sans que nulle part ailleurs un dispositif d'une telle cohérence et d'une telle ampleur ait été mis en place, ce qui suscite envie et soutien chez les gens de cinéma dans le monde entier.

Or, ce que propose le rapport Boutonnat n'est pas la nécessaire et continue adaptation d'un système fondamentalement vertueux, c'est sa destruction au nom d'une doxa ultralibérale invoquée comme un mantra: «Il faut accroître la rentabilité des actifs (les œuvres): la maximisation de la rentabilité des actifs (films, séries...) implique une exploitation complète des œuvres, avec une véritable logique entrepreneuriale», c'est Boutonnat qui souligne.

L'arrivée de nouveaux modes de diffusion et la mondialisation servent d'épouvantails pour faire s'envoler les moineaux culturels et les ambitions artistiques, et l'idée même d'une stratégie culturelle –alors que toute l'histoire du secteur montre qu'avec une volonté politique, des réponses autres que la soumission aux diktats des modernisations successives sont possibles et bénéfiques.

Dans un communiqué du 12 juillet, l'ARP, organisme professionnel connu pour sa modération, tire à son tour la sonnette d'alarme: «Nous le répétons au Président de la République: notre modèle est tout sauf malade. N’oublions jamais que cette exception culturelle est un immense succès: plus de 200 millions d’entrées en salle, dont 40% pour des films français; des œuvres uniques portées dans les plus grands festivals au monde; des talents qui éclosent chaque année grâce à un système qui encourage la diversité des films; des centaines de PME employant des techniciens hautement qualifiés que le monde entier nous envie; un tissu unique de salles de cinéma, qui irriguent nos territoires d’œuvres singulières, qui créent du lien social et de l’éducation à l'image. Il devient insupportable que ce modèle soit systématiquement attaqué et vilipendé, par des prises de position qui méconnaissent les enjeux, qui ignorent la valeur créée, qui se réfugient dans de bas anathèmes.»

Dès la divulgation de l'information selon laquelle Dominique Boutonnat serait possiblement nommé à la tête du CNC, un collectif de soixante-dix cinéastes où figurent notamment Mathieu Amalric, Jacques Audiard, Laurent Cantet, Arnaud Desplechin, Pascale Ferran, Nicole Garcia, Michel Hazanavicius, Cédric Klapisch, Nicolas Philibert, Claire Simon et Bertrand Tavernier dénonçait des conflits d'intérêt entre les fonctions qu'occuperait le producteur et affirmait publiquement son opposition formelle à sa nomination.