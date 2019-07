Au Canada, la police veut des automobilistes moins courtois

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Prudence, politesse et sympathie au volant ne vont pas forcément de pair avec sécurité routière. Au Canada, la police de la seconde ville de l’Île-du-Prince-Édouard, Summerside, a récemment demandé à ses concitoyen·nes d’arrêter d’être trop gentils sur la route. Le motif de cette requête? Une telle attitude provoquerait des accidents.

La demande peut paraître étrange, mais elle est bien réelle. Le sergent Jason Blacquiere a expliqué à la presse canadienne qu’un certain nombre d’accidents ont lieu lorsque des automobilistes cèdent, par courtoisie, leur droit de passage à d’autres véhicules.

Cet excès de politesse est également surnommé l'impasse canadienne. Un comportement peu présent en France, mais courant au Canada. Et à Vice d'illustrer: «Lorsque deux automobilistes se cèdent mutuellement la priorité (sans respecter le code de la route), les manières de politesses fusent: "Oh, vous d'abord monsieur", dit le premier. "Non, allez-y je ne suis pas pressé", encourage le second. "Enfin, je vous en prie", insiste le premier.»

Une gentillesse exagérée qui peut non seulement bloquer la circulation, mais qui peut aussi mettre les individus en danger. «Les gens essaient d'être courtois les uns envers les autres, mais ils créent ainsi involontairement des situations très dangereuses sur la route», déplorait Jason Blacquiere en ajoutant que les automobilistes agissant de la sorte seraient susceptibles de recevoir une amende.

Motorists, please don’t be the “nice person” who waves a driver across 2 lanes of traffic! Although you may have good intentions, this leads to collisions! There have been several collisions as a result of this in the last week. @TrafficPE #DriveSafe pic.twitter.com/4loHW402QI

— Summerside Police (@SsidePolice) 29 juin 2019