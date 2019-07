Face aux manifestations à Hong Kong, les célébrités préfèrent se taire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Times

Alors que la cheffe de l'exécutif Carrie Lam vient tout juste de déclarer, le mardi 9 juillet, que le très contesté projet de loi sur les extraditions vers la Chine était «mort», la voix des habitant·es d'Hong Kong continue à s'élever pour dénoncer les violences policières et la trahison de la part de la Chine du principe d'«un pays, deux systèmes», qui donnait à leur région une pleine autonomie jusqu'en 2047.

Dans le vacarme des revendications, il y a cependant une voix que l'on entend à peine: celle des célébrités hongkongaises, qui se taisent devant la controverse. Seul·es quelques artistes ont décidé de prendre position, au risque de se voir définitivement radier du paysage culturel chinois.

C'est ce qu'il s'est passé pour la chanteuse Denise Ho, icône de la cantopop. En 2014, elle avait affirmé son soutien aux manifestations lors de la révolution des parapluies, s'opposant ainsi à l'ingérence chinoise.

Celle qui avait déjà joué plus de cent concerts en Chine cette année-là a subitement été placée sur la liste noire de Pékin. Les autorités ont interdit la vente de ses disques, annulé ses représentations et supprimé ses chansons de toutes les plateformes de streaming. En 2016, elle était même qualifiée de «poison indépendantiste» par la propagande chinoise.

Sa prise de position, Denise Ho l'a payée au prix fort: des centaines de milliers de dollars de pertes et un boycott généralisé en Chine, où elle compte ne jamais retourner, par peur «d'être détenue», confie-t-elle à l'AFP.

Le 8 juillet, la chanteuse est venue à Genève demander un soutien international devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pendant son discours, elle a été interrompue à plusieurs reprises par le représentant chinois.

You know you are doing something right when Chinese officials try to stop you twice, during a 90 seconds speech at the United Nations Human Rights Council.@UNWatch #HongKong #UNhumanrights #China pic.twitter.com/EpXEU4NNte