Cinq mangas à mettre dans sa valise

Après quelques années passées à œuvrer en tant que libraire dans une échoppe spécialisée dans le manga, je ne suis plus à convaincre: c'est bel et bien la lecture idéale à emporter avec soi en vacances.

La sélection suivante a pour objectif de s'adresser à tout le monde: celles et ceux qui sont resté·es bloqué·es sur l'idée que le manga n'est qu'un truc pour les gosses, avec en tête des séries shōnen comme Dragon Ball ou One Piece, mais aussi celles et ceux qui ont suivi la tendance dès les premiers moments et ont fait de la France le deuxième marché du manga dans le monde.

En avril 2018, dans un secteur de l'édition en crise, la Compagnie des chefs de fabrication des industries graphiques et de la communication (CCFI) annonçait que le marché du manga dans l'Hexagone représentait quinze millions d'exemplaires vendus, 115 millions d'euros de chiffre d'affaires et que les mangas pour adultes, les seinen, avaient connu une hausse des ventes de 14% sur l'année écoulée.

Que l'on soit novice ou que l'on désire faire des découvertes pendant l'été, voici une sélection de titres d'actualité, grâce auxquels vous trouverez sans doute votre bonheur.

Pour éviter de surcharger votre valise, j'ai volontairement choisi des séries dont seulement les premiers volumes étaient sortis en librairie. Toutes sont signées par des mangakas japonais et éditées en France en sens japonais (pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est un coup à prendre qui ne nécessite pas plus de quelques minutes d'adaptation).

«BL Metamorphose», lire pour se sentir vivre

Yuki a 75 ans et mène une vie calme –et un brin ennuyeuse– de grand-mère japonaise. Même si elle reste active en donnant des cours de calligraphie, elle se sent seule et isolée.

Un jour, par hasard, elle entre dans une librairie et fait l'acquisition d'une volume d'un genre particulier: un boy's love, une romance entre garçons. Yuki tombe sous le charme de l'histoire et se lie d'amitié avec Urara, une apprentie libraire, jeune femme timide mais fan de ce genre de manga.

Voilà un ouvrage d'une grande douceur où les générations se retrouvent autour d'une passion commune. Il est difficile de ne pas succomber à l'enthousiasme de Yuki pour sa nouvelle lecture favorite: la vieille dame compte même combien de volumes elle pourra lire de sa série fétiche avant l'âge théorique de sa mort.

BL Metamorphose est un manga d'été, dans le sens où une fraîcheur bienvenue s'immisce dans le récit: c'est à la librairie que Yuki vient se ravigoter en cas de chaleur, et c'est dans sa maison un peu traditionnelle qu'elle se repose au frais avec les tomes qu'Urara lui prête.

Les deux femmes analysent ensemble les codes d'un genre qui a également un certain succès en France. Elles dépassent les barrières sociales pour vivre leur passion commune, et confirment finalement que le manga est bien entré dans les mœurs, qu'il est largement accessible et que partager ses coups de cœurs est un geste qui nous enrichit tous.

BL Métamorphose de Kaori Tsurutani Fiche Volume 1 sorti le 6 juin 2019 Volume 2 à paraître le 5 septembre 2019 Éditions Ki-oon

«Candy and cigarettes», il n'y a pas d'âge pour dézinguer

Raizo a 65 ans et est retraité de la police après une brillante carrière. Sa maigre retraite et un problème familial ne lui laissent cependant pas le choix: il doit trouver un petit boulot pour joindre les deux bouts.

Il rencontre Miharu, une tueuse à gages de 11 ans au service d'une mystérieuse organisation. Si leur alliance dépote, les missions qui leur sont confiées vont mettre les valeurs de Raizo à rude épreuve.

Nous voici en présence d'une sorte de Léon déjanté. Le duo composé par le grand-père badass et de la préadolescente létale est une formule qui marche. Mais le récit de Tomonori Inoue brille surtout par son énergie, son humour et sa volonté de défendre des valeurs capitales.

Ici, on n'oppose pas la loi au crime. Les missions de Raizo et Miharu sont souvent liées à des politiciens véreux, des hommes d'affaires qui font plier le marché avec leurs propres règles.

Raizo et Miharu sont des antihéros parfaits, vigilantes d'une société pourrie de l'intérieur; leurs failles et leurs histoires personnelles viennent nourrir un désir de vengeance qui leur donne la force de mener leurs missions à bien. À la fois sombre et lumineuse, la série s'annonce jouissive.

Candy and cigarettes de Tomonori Inoue Fiche Volume 1 sorti le 27 mars 2019 Volume 2 à paraître le 21 août 2019 Éditions Casterman

«Les Brigades Immunitaires - Black», il était une fois la mauvaise vie

Les brigades immunitaires répondent toujours présentes pour lutter contre les bactéries qui attaquent l'organisme. Elles réagissent à la mauvaise hygiène de vie du propriétaire de leur corps. Alcool, tabagisme, cholestérol ou problèmes d'érection lié au stress, les cellules sont confrontées à des épreuves quotidiennes.

Si vous êtes nostalgique d'Il était une fois la vie, cette série est pour vous. Avec un style flirtant parfois avec le fan service (ajout d'éléments à connotation sexuelle ou érotique superflus), Les brigades immunitaires - Black raconte le périple d'un globule rouge en bagarre permanente pour faire son travail initial: livrer de l'oxygène dans les différentes parties du corps d'un homme soumis à de grandes situations de stress. C'est la guerre dans les vaisseaux sanguins et une lutte souvent à mort entre les cellules et les attaques extérieures.

Si elle est très divertissante, la série a également une réelle portée pédagogique: les réactions du corps à l'alcool, à la mauvaise alimentation ou au tabac sont très précisément expliquées.

Les Brigades Immunitaires - Black de Issei Hatsuyoshiya Fiche Volume 1 sorti le 5 juin 2019 Volume 2 à paraître le 4 septembre 2019 Éditions Pika

«Kanon au bout du monde», amour et aliens

Une nuée d'extraterrestres s'est abattue sur la planète et la pluie tombe désormais en continu sur Tokyo. L'humanité est depuis divisée en deux: les gens qui vivent en surface et les privilégié·es qui vivent sous terre. La jeune Kanon vit à la surface. Elle travaille dans un café où elle peut servir le seul homme qu'elle a jamais aimé: Sosuke Sakai. Mais depuis le lycée, il est devenu un véritable un héros national, mène la guerre contre les extraterrestres et est de surcroît marié.

Kanon est en tous points une héroïne de shojo classique. Elle nourrit depuis le lycée un amour exclusif pour Sosuke Sakai. Elle connaît tout de lui et se suffit de son image. Le servir parfois dans son café fait presque son bonheur.

Mais quand on semble en terrain connu, le manga prend le parti de nous faire perdre nos repères. Sosuke Sakai n'est pas tout à fait celui que l'on croit et Kanon se montre d'un courage sans bornes, dans le monde hostile dans lequel elle vit, mais également face aux valeurs de la société japonaise.

Ces héros qui ne ressemblent finalement à aucun autre ont une complexité toute moderne et le futur qui leur sert de décor pourrait bien nous surprendre plus encore. Mais que va t-il advenir de Kanon et de Sosuke?

Kanon au bout du monde de Kyô Yoneshiro Fiche Volume 1 sorti le 13 juin 2019 Volume 2 à paraître le 22 août 2019 Série terminée au Japon (5 volumes) Éditions Akata

«Ces nuances entre nous», voyage chez les gens normaux

Shinobu est une toute jeune lycéenne qui n'a aucune passion et mène une vie sans surprise. Et puis son cœur se met à battre, et la vie semble alors prendre des couleurs. Son quotidien est bouleversé par l'idée qu'elle a peut-être sans le savoir trouvé un sens à sa vie.

Il est habituel que les héroïnes de shojo, les mangas pour filles, se définissent par des traits de caractère particuliers –passionnées de sport, de mode, jeunes filles avec un rêve qui les portent par-delà les épreuves (déménager à Tokyo, devenir une star…). Shinobu n'est pas de celles-là. Elle n'est pas tout à fait l'archétype de la girl next door. Elle n'est pas spécialement la plus jolie ou la plus lumineuse. Elle n'est pas toujours heureuse ou ne cache pas un lourd passé qu'elle a su transcender. Elle n'a jamais été amoureuse.

Shinobu est une jeune fille qui vit sans chaos, sans grand bonheur et sans grande dépression. Elle sait que quelque chose cloche principalement parce qu'on lui reproche sans cesse: elle n'arrive pas à s'engager dans de longues tâches, tout simplement parce qu'elles n'ont vite aucun intérêt pour elle.

C'est en ce sens que Shinobu est un personnage singulier. Elle représente des personnes qui sont rarement représentés: celles qui n'ont aucun panache, aucune aspérité. Doucement, pourtant, Shinobu s'éveille et s'émerveille. C'est un apprentissage. D'une vie morne aux couleurs primaires, Shinobu découvre les nuances et la richesse de celles-ci. C'est presque moins le triangle amoureux qui importe que le chemin qu'elle est elle-même en train de faire. Shinobu devient une jeune femme.