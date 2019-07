Eva Mozes Kor, survivante de la Shoah, est décédée lors de son voyage annuel à Auschwitz

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Déportée à Auschwitz avec toute sa famille à l'âge de dix ans, en 1944, elle avait survécu aux expérimentations du docteur Josef Mengele. Eva Mozes Kor est décédée à Cracovie jeudi matin à l'âge de 85 ans, lors d'un dernier voyage en Pologne sur le site de l'ancien camp de la mort.

Originaire de Roumanie, elle a consacré sa vie à porter la mémoire de la Shoah. En 1995, elle fondait le CANDLES Holocaust Museum and Education Center, installé à Terre Haute, dans l'Indiana, destiné à transmettre cette histoire, notamment aux jeunes générations, pour lutter contre la haine et promouvoir la réconciliation.

Eva Kor était de passage en Pologne pour effectuer une visite au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, visite organisée chaque année par son musée dans la ville d'Oświęcim, à l'ouest de Cracovie.

Cinq jours avant sa mort, le Mémorial d'Auschwitz avait recueilli et enregistré un témoignage d'Eva Kor pour l'ajouter à ses archives.

«C'est plus qu'une simple "info spéciale". C'est un événement dévastateur, puisqu'une survivante de plus a cessé de partager l'histoire», a déclaré le musée sur son compte Twitter.

Only five days ago we recorded a testimony of Eva Kor, an Auschwitz survivor, for @AuschwitzMuseum Archive. Today came a news about her passing away.



It more than just 'a breaking news'. It is a devastating one as one more survivor stopped sharing the story. https://t.co/ehGf2Gj27Q