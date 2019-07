Dans l'UE, le couple franco-allemand garde la main

Temps de lecture: 2 min

C'est à la dernière minute que les dirigeants européens se sont mis d'accord, le mardi 2 juillet, sur l’attribution des postes clés de l’Union européenne. Emmanuel Macron s'est félicité de ces nominations, «fruit d’une profonde entente franco-allemande».

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités, le sociologue Gérald Bronner, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match et Roland Cayrol politologue et directeur de recherche associé au Cevipof.