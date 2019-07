Une renarde traverse l'Atlantique et se retrouve au Canada

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

«Nous avons d'abord cru que ce n'était pas vrai», a raconté Eva Fuglei au Guardian, qui a suivi la renarde. Et pourtant les données étaient bien réelles.

Une renarde arctique –ou renarde polaire– partie le 26 mars 2018 de Norvège a rejoint le Canada le 1er juillet de la même année. Un périple inédit en son genre qui a surpris les scientifiques de l'Institut polaire norvégien. «Lorsqu'on a pu voir où elle se trouvait, on s'est dit: “C'est vraiment vrai?”, se souvient pour le Washington Post Arnaud Tarroux, l'un des chercheurs qui a suivi la femelle. Y a-t-il eu une erreur dans les données?»

Un article publié le 24 juin par l'Institut polaire norvégien décrit le voyage de la renarde et montre à quel point elle aura réussi à surprendre les spécialistes.

Published this morning: "Arctic fox dispersal from Svalbard to Canada: one female’s long run across sea ice" https://t.co/vUvu4NbPEj This is the first satellite tracking of natal dispersal by an Arctic fox between continents. Authors: Eva Fuglei and Arnaud Tarroux pic.twitter.com/gowSov0OBA