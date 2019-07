Votre boss n'utilise que la moitié de son cerveau

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Forbes

Si gérer une entreprise n'est pas une mince affaire, la plupart des dirigeant·es ne tourneraient pas à plein régime selon une enquête révélée par Accenture –l'une des plus grandes entreprises de conseil dans le monde– le 5 juin 2019. La grande majorité des leaders en entreprise n'utiliseraient que leur cerveau gauche, selon son tout dernier rapport.

Jusqu'à présent et ce, depuis des décennies, le leadership et la stratégie ont été dominées par la pensée du cerveau gauche: associée à une réflexion séquentielle, analytique et en point par point. En conséquence, nous avons forgé des leaders qui excellent avec leur cerveau gauche, mais qui ne sont pas assez outillé·es pour bien utiliser leur cerveau droit, écrit le magazine Forbes.

Dans son rapport, Accenture indique que 89% des cadres supérieur·es ont suivi une formation dominée par le cerveau gauche en sciences, en analyse de données ou encore en ingénierie. Pour obtenir ce résultat, l'entreprise en conseil s'est appuyée sur une étude menée auprès de 200 cadres supérieur·es et 11.000 employé·es et client·es d'entreprises.

Les auteurs et l'autrice du document ont souligné la nécessité pour les dirigeant·es d'utiliser de manière intégrale leur cerveau, au risque de passer à côté d'un certain nombre de compétences cruciales en milieu professionnel.

Hausse des revenus

Le cerveau droit, lui, nous permet d'être créatif. Il mobilise notre empathie, notre intuition et notre pensée holistique. En ce sens, les compétences du cerveau droit seraient particulièrement adaptées au monde actuel, synonyme d'instabilité ou encore d'incertitude.

Si cet appel à un leadership intégral n'a rien de nouveau, nombre de scientifiques ont déjà expliqué l'importance et la nécessité des compétences du cerveau droit, souvent sous-estimées. Le rapport d'Accenture vient confirmer ces dires. 8% des dirigeant·es qui utilisent intégralement leur cerveau ont vu leurs revenus augmenter de 22% sur une période de trois ans et une croissance de leurs bénéfices de 34%. Faire travailler toute sa matière grise conduirait à de meilleures performances et éviter ainsi de faire chavirer son navire selon Forbes.