Si les éléphants ont un plus gros cerveau, c’est bien à cause du changement climatique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Un éléphant, ça trompe énormément. Mais ça a aussi le plus gros cerveau parmi tous les animaux terrestres. Ce dernier pèse environ 5kg, quand le cerveau de l’humain fait environ 1,4kg. Alors, certes, nous ne pesons pas le même poids mais les éléphants ont un comportement complexe. Ils utilisent des outils ou pleurent leurs morts.

Et si leur cerveau est aussi gros, c’est bien en grande partie à cause du changement climatique. Une équipe de scientifique d’Afrique du Sud, d’Europe et d’Amérique du Nord a passé six ans à reconstruire le premier chronogramme précis de l’évolution du cerveau des éléphants. Les résultats ont été publiés dans Scientific Reports, écrit Quartz. L’enquête a révélé que la taille du cerveau chez les éléphants a augmenté suite à deux impulsions, qui ont à chaque fois doublé le coefficient d’encéphalisation (la mesure de la taille relative du cerveau avec le corps), il y a 26 et 20 millions d’années.

Lors de ses deux fois, le climat a changé. La première était une désertification de l’Afrique liée à la chaleur. La deuxième était l’arrivée d’un climat plus chaud et plus humide. Ces résultats signifient que nous avons «un moyen de comprendre comment les espèces modernes pourraient s’adapter à la crise climatique actuelle», note Quartz.

Le changement climatique et l’arrivée de nouvelles espèces prédateurs d’Asie ont fait que les éléphants ancestraux ont dû s’adapter ou s’éteindre. À cette époque, ils étaient encore relativement petits. Les scientifiques émettent l’hypothèse qu’un cerveau plus gros leur a permis plus de flexibilité comportementale: ils ont dû explorer plus, migrer pour chercher de la nourriture, se souvenir de l’emplacement des points d’eau lointains durant les périodes sèches. Un cerveau plus gros peut les avoir aidés à déjouer les prédateurs et surpasser leurs concurrents herbivores.