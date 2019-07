Les fleurs de courgette ont un sexe

Temps de lecture: 3 min

Selon les historiens, le dernier jour de l’Empire Romain eut lieu en plaine Renaissance, en 1453. Ce qui restait de l’Empire n’était pourtant pas à Rome, mais à Constantinople, l’actuelle Istanbul. Le 29 mai de cette année, les Turcs de Mahomet II assiégeaient désormais la capitale et s’apprêtaient à la saisir, mais les notables de la «deuxième Rome» ne semblaient pas trop inquiets. Selon la légende, pendant que leur ancien monde s’apprêtait à disparaitre, le gratin de Constantinople menait un débat approfondi pour définir le sexe des anges.

Or, depuis quelques semaines, je me retrouve à discuter de plus en plus souvent du sexe des légumes. Il y a deux ans, une journaliste américaine a par exemple théorisé qu’il existe des poivrons mâles et des poivrons femelles. On pourrait distinguer les unes des autres en regardant en bas. S’il n’y a que trois protubérances, il s’agirait d’un garçon, alors que s’il y en a 4, c’est une femelle. Bien évidemment, selon ces sexologues improvisés de la verdure, les femelles seraient plus amères et indigestes, et il serait donc conseillé de les consommer cuites.

Mais la faute n’est pas toujours à Internet. Même dans ma famille, la distinction entre les fenouils mâles et femelles est courante pour distinguer ceux, ou celles, qui sont bons pour la salade de celles, ou ceux, qui doivent partir en gratin.

Dans ce cas-là, c’est un héritage de la culture paysanne. Ce qui est drôle, c'est que personne n’arrive plus vraiment à se mettre d’accord sur quel fenouil était un mec et quel autre était une fille, ce qui me semble plutôt une bonne chose.

En tout cas, ni les poivrons ni les fenouils ont un sexe. Les différences de forme, goût et texture viennent uniquement de la variété de la semence ou du hasard.

Par contre, les fleurs de courgettes sont mâles et femelles. Les fleurs mâles sont plus volumineuses, mais pratiquement vides, en dehors du petit filament central qui contient le pollen. Les fleurs femelles sont parfois plus petites, et très faciles à distinguer parce que, à leur base, il y a le fruit qui pousse, alors que les fleurs mâles ne font rien pousser du tout. La fleur femelle se détache naturellement du fruit quand il est mûr, mais rien nous empêche de la récolter quelques jours avant.

Les fleurs de courgettes peuvent être consommées cuites, crues ou marinées, mais - franchement- chaque fleur de courgette qui n’a pas été frite est une fleur gâchée.

Or, les fleurs de courgettes sont souvent farcies avant cuisson. Cela les rends sans doute plus gourmandes, mais je ne trouve pas ça necessaire. Si vous trouvez qu’il fait trop chaud et vous n’avez pas envie, laissez tomber la farce et préparez les nature.

Beignets de fleurs de courgettes

Pour 4 personnes, en entrée.

8 fleurs de courgettes, mâles ou femelles, si femelle avec la petite courgette attachée

2 œufs issus de poules élevées dans des conditions dignes

70g de farine blanche, ou équivalent sans gluten

100ml d’huile de tournesol

1 boule de mozzarella, au moins 125g

4 filets d’anchois

Quelques tiges de thym frais, ou une cuillère à café de thym séché

1 citron, le zeste rapé puis coupé en quartiers

1 cuillère à café de sel complet

Poivre du moulin

Dans un bol, cassez les deux oeufs et mélangez les avec la farine. Amalgamez les deux en battant avec un petit fouet ou une fourchette. Râpez le citron dans la pâte à friture et rajoutez quelques feuilles de thym. Salez et poivrez.

Coupez la mozzarella en 8 morceaux et chaque anchois en deux. Chauffez dans une grande poêle l’huile, puis préparez vous à farcir et cuire immédiatement. Tout est dans la rapidité du geste, pour éviter que la mozza dégouline de partout (si vos courgettes ne sont pas farcies vous n’avez pas ce problème). Mettez dans chaque fleur un morceau de mozza et un demi filet d’anchois, puis -en gardant la fleur avec deux doigts sur les pétales, pour la garder fermée, plongez chaque fleur dans la pâte à friture, et de suite dans la poêle. Cuisez 4 minutes à feu vif, puis retournez les fleurs de l’autre côté et cuisez encore 3 minutes. Retirez les fleurs et posez les sur du papier absorbant, puis servez, en accompagnant d’un quartier de citron pour celles et ceux qui en voudraient.