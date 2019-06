À quoi pense Nicolas Sarkozy en publiant son livre «Passions» ?

Temps de lecture: 2 min

Cette semaine, dans «Politique» sur France 24, Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani ont reçu Virginie Leguay, cheffe adjointe du service politique de Paris Match, Isabelle Veyrat-Masson, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de communication médiatique, et Laurent Joffrin, directeur de la publication de Libération, pour discuter de la sortie du livre Passions, écrit par l'ancien président Nicolas Sarkozy et consacré à sa vie et à son parcours.

Les invité·es ont réagi à ses sentiments personnels et politiques, à ses éloges à Emmanuel Macron et à Jacques Chirac, et à son éventuel retour.

Ils se sont ensuite intéressés aux États-Unis en abordant le demande de plus de taxes de certains milliardaires, de la présidentielle américaine de 2020 et des tensions avec l'Iran, avant d'évoquer la remobilisation de Jean-Luc Mélenchon.