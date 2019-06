Les climatiseurs pourraient atténuer le réchauffement climatique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Plus il fait chaud, plus nous utilisons nos climatiseurs. Énergivores, ils entraînent une augmentation des émissions de CO 2 , lesquelles contribuent à la hausse des températures mondiales. Vous voyez le cercle vicieux?

Bon, on ne vous fait pas la morale, ici aussi, au sein de la rédaction, nous avons cédé à l'appel de la fraîcheur et mis en route les climatiseurs.

Selon un article publié dans Nature Communications, nos appareils pourraient cependant devenir vertueux en captant non seulement le dioxyde de carbone, mais encore en le transformant en carburant.

A LIRE AUSSI: Des solutions pour dormir malgré la canicule

Énergie renouvelable

Pour qu'un climatiseur devienne écolo, plusieurs révisions s'imposent: d'abord, incorporer un filtre qui absorbera le CO 2 et les particules de H2O; ensuite, à l'aide d'un électrolyseur, retirer la molécule d'oxygène de H2O afin d'obtenir du dihydrogène (H2), à combiner avec du CO 2 . L'opération vise à obtenir des combustibles hydrocarbonés. «Tout le monde peut avoir son propre puits de pétrole», affirme à Wired Geoffrey Ozin, chimiste des matériaux à l'université de Toronto. Selon l'étude dont il est co-auteur, un immeuble où se trouveraient six climatiseurs pourrait capter 0,5 kilos de CO 2 par heure grâce ce système.

Pour que ce processus soit neutre en carbone, tous les climatiseurs devront toutefois être alimentés en énergies renouvelables. Encore faut-il s'en donner les moyens –notre pays ne se trouve qu'à la quinzième place au niveau européen pour ce qui est de leur usage.

Un processus neutre mais insuffisant

Ces techniques de capture et de stockage du carbone, ou CSC, se basent sur une approche neutre en matières d'émissions: peu importe ce qu'on rejette. Si on récupère ces déchets pour en faire autre chose, la balance est à l'équilibre. Sauf que cette vision détourne notre attention de l'un des objectifs majeur de la lutte contre le changement climatique: la réduction drastique des émissions. «Ce serait une erreur éthique de ne poursuivre que ce but», insiste Selma l'Orango Seigo, spécialiste des sciences sociales et environnementales à l'ETH de Zurich.