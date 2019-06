Pour faire cuire vos asperges, utilisez votre grille-pain!

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Nous connaissions déjà des techniques de cuisson non-orthodoxes pour le gâteau au chocolat au micro-ondes et le saumon à l'eau bouillante. Des méthodes simples, rapides et qui peuvent parfois se révéler assez efficaces. Même si elles témoignent d'une certaine paresse culinaire et que le résultat sera probablement moins probant que si vous aviez pris le temps d'utiliser les bons outils, ces astuces peuvent s'avérer très pratiques.

Dernière trouvaille, la cuisson au grille-pain. Alors que nous ne l'utilisons en moyenne que trente-cinq heures par an pour préparer des toasts, il pourrait vous permettre de cuire de nombreux produits, selon le Dailymail. À condition de vous en servir correctement, bien entendu.

Du poisson, du bacon, des pizzas, des tacos... et même des asperges! Ces dernières se cuisent habituellement à l'eau bouillante avec un peu de sel, dans une poêle avec un peu d'huile d'olive ou au four si vous les préférez légèrement croustillantes. Sachez que, dorénavant, vous pouvez aussi les préparer à l'aide de votre grille-pain.

Recette et manche à balais

Le Guardian explique que la première étape consiste tout simplement à acheter des sacs réutilisables pour grille-pain, résistants à la chaleur –on les trouve un peu partout. Sans eux, il vous sera difficile de mettre ce procédé en application. «Même si vous parvenez à équilibrer une ligne d'asperges verticales dans votre grille-pain, elles passeront quand même entre les mailles du filet. Elles seront ensuite très difficiles à récupérer», nous apprend le quotidien anglais.

Une fois vos sachets en poche, coupez vos asperges en fonction de la taille de votre gille-pain afin que toutes les parties soient exposées à la chaleur. Remplissez-en vos sacs réutilisables en prenant soin de placer les pointes vers le bas. Réglez votre toasteur sur la température la plus élevée et recommencez autant de fois que nécessaire. Le journal conseille également de garder un manche à balais à proximité au cas où vous auriez desoin d'éteindre le détecteur de fumée.

Un résultat mitigé

Peu importe la technique, l'asperge, épaisse à une extrémité et fine de l'autre, n'est pas le légume le plus simple à cuisiner. Souvent, avant même que la chair du légume ne soit tendre, les pointes sont déjà beaucoup trop cuites.

Pour le grille-pain, le résultat semble être mitigé. «Ce n'est pas la pire asperge que j'ai mangé, mais c'est loin d'être la meilleure, juge Tim Dowling du Guardian. Un peu sèche et trop dure à la base.» Mais selon lui, cette technique de cuisson reste malgré tout une méthode pratique en cas de situation critique –si vous n'avez ni four, ni poêle, ni plaque de cuisson, ni gaz. Testez si vous voulez vous faire votre propre avis.