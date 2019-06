L’Illinois interdit les centres de détention d’immigration privés

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

C’est une première aux États-Unis, l’Illinois vient d’interdire les centres privés de détention pour immigrés. Le gouverneur démocrate de l’État, Jay Robert Pritzker, a signé vendredi 21 juin la loi «HB 2040», qui s’intègre à un plus large projet de protection des immigrés sans papiers.

Cette décision intervient au moment où l’agence gouvernementale de contrôle des frontières, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), s’apprêtait à mener des raids dans dix grandes villes des États-Unis – dont Chicago – pour arrêter et déporter des immigrés illégaux hors du pays. Les opérations, qui devaient commencer ce dimanche, ont finalement été remises à plus tard, comme l’a annoncé le président Donald Trump sur son compte Twitter, sans toutefois donner de date précise.

Business pénitentiaire

Selon CNN, «l’industrie pénitentiaire privée dans son ensemble bénéficie des politiques frontalières de Trump». De fait, les centres de détention privés se sont multipliés près de la frontière sud des États-Unis, alors que l’agence fédérale des douanes peine à gérer l’afflux de réfugiés. Ce business lucratif ne devrait pas cependant échapper à un contrôle public et juridique, qui a déjà révélé de graves débordements, tels que la maltraitance sur détenus et des conditions sanitaires indigentes.

Dans la foulée de cette interdiction, le gouverneur Pritzker a également signé la loi «HB 1637», qui interdit aux forces de l’ordre locales de collaborer avec les autorités fédérales en matière d’immigration, tout comme de déporter les immigrants sans papiers hors du territoire états-unien.

Le troisième volet de ces mesures de protection des migrants est la loi «HB 2691», qui devrait permettre aux sans-papiers présents en Illinois de demander et de bénéficier d’une aide financière de l’État.

Le maire de Chicago, Lori Lighfoot, a quant à lui annoncé que le département de police de sa ville ne collaborerait pas avec l’ICE pour les raids prévus, ayant déjà par le passé déclaré Chicago comme une «ville sanctuaire»: «Chicago sera toujours une ville accueillante et une défenseuse des droits de nos communautés d’immigrés et de réfugiés».