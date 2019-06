Bernard-Henri Lévy plaide pour une Europe unie

Temps de lecture: 2 min

Après la présentation les 20 et 21 mai 2019, de sa pièce de théâtre Looking for Europe, Bernard-Henri Lévy était l'invité de «Politique», sur France 24. Roselyne Febvre, Jean-Marie Colombani et Virginie Leguay, cheffe adjointe du service politique de Paris Match, sont revenus avec lui, sur la situation actuelle de l'Union Européenne et son avenir. Bernard Henri-Lévy a défendu le projet d'une Europe unie contre le populisme.