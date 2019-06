Une Américaine nommée Marijuana obtient un doctorat sur l'impact des prénoms

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Milwaukee Journal Sentinel

À 46 ans, Marijuana Pepsi Vandyck vient d'obtenir un doctorat sur un sujet qu'elle connaît intimement: l'impact des prénoms dans le cadre scolaire. Son histoire était déjà devenue virale en 2009, lorsqu'elle avait obtenu un master en éducation et expliqué à la presse qu'elle avait toujours refusé de changer de nom ou d'utiliser un surnom comme Marie. Elle pense que son prénom dur à porter lui a permis de développer une grande force de caractère et qu'il est donc en partie responsable de son succès, malgré une enfance difficile.

Aux États-Unis, les Afro-Américains des quartiers populaires ont parfois des noms atypiques et reconnaissables en tant que «noms noirs», comme Lakisha ou Jamal, et les personnes qui portent ces noms peuvent faire l'objet de discrimination. C'est sur ce thème que Marijuana Vandyck a fait son doctorat, qui est intitulé: «Prénoms noirs dans des écoles blanches: comportements des enseignants et perceptions des élèves». Pour ses recherches, Vandyck, qui dirige actuellement un programme de soutien aux étudiant.e.s défavorisé·es à Beloit College, a interviewé plusieurs élèves portant des noms inhabituels.

Un prénom unique

Ils et elles ont raconté que les profs leur posaient régulièrement des questions, ou faisaient des remarques sur leurs noms, une expérience que Marijuana connaît bien. «Les gens en faisaient toute une histoire. Il n'y avait pas moyen d'y échapper», a-t-elle expliqué. Marijuana n'a jamais rencontré d'autre personne portant le même nom, et elle a choisi un prénom plus classique pour son fils, Isaac.

Dans son travail auprès des étudiant·es, elle dit que son prénom est utile car il permet d'attirer l'attention sur son message. Par contre, lorsque des jeunes lui disent que Marijuana est un prénom sympa, elle leur conseille d'éviter de donner ce nom à leurs enfants.

Sur Linkedin, des producteurs de cannabis légal essayent régulièrement d'entrer en contact avec elle, mais même si elle est en faveur de la légalisation, Vandyck précise qu'elle n'a jamais fumé de joints.