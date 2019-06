Anne Frank n'était pas parfaite, et c'est tant mieux

Temps de lecture: 8 min

«Anne Frank était une sale petite peste.»

Helga avait prononcé ces mots assise à la table de sa cuisine. Puis elle m'avait regardée –c'était une femme menue, avec toujours cette lueur de défiance dans ses yeux très bleus–, comme pour me dire: «Ça te choque, hein?»

Elle avait le droit d'avoir cette opinion sur Anne Frank. À Amsterdam, Helga avait été la voisine d'Anne et de sa sœur Margot. Les fillettes vivaient à trois maisons de distance, jouaient dans les mêmes rues et partageaient ami·es et activités, avant que les nazis ne les envoient toutes les trois à Bergen-Belsen, le camp où Margot puis Anne allaient mourir.

La fête d'anniversaire

Helga Newmark approchait des 60 ans lorsqu'elle m'avait parlé d'Anne. Elle venait tout juste de s'engager sur le long chemin menant à l'ordination rabbinique. Moi, j'avais à peine terminé mes études et je travaillais dans une association de défense des droits des femmes à Jérusalem.

J'avais rencontré Helga via des connaissances communes, et elle m'avait invitée à prendre le thé dans son appartement, au beau milieu de ses devoirs pour l'école rabbinique qui l'avaient occupée toute l'après-midi.

Compte tenu du gouffre qui la séparait de ses camarades de classe et de mes 22 ans de l'époque, dire qu'Helga était la plus vieille étudiante rabbinique de sa classe avait tout d'un euphémisme.

Helga Newmark avait survécu à deux camps de concentration, épousé un autre survivant et était devenue mère et grand-mère avant de pouvoir enfin réaliser son rêve: s'inscrire à l'école rabbinique. Sa fougue et sa malice, tout comme l'humour plaintif avec lequel elle décrivait ses difficultés avec la conjugaison des verbes hébreux, m'avaient immédiatement attirée.

Helga avait un argument: qu'Anne Frank était humaine, et que les êtres humains sont parfois des sales gosses.

Helga, comme j'allais l'apprendre durant notre amitié, se rendait de temps en temps aux États-Unis pour intervenir dans des écoles et parler de l'Holocauste. Le cas échéant, elle disait aux enfants ce qu'elle pensait d'Anne Frank.

Si elle en avait une si piètre opinion, c'était visiblement à cause de cette anecdote: pour son dixième anniversaire, Anne avait invité certaines de ses voisines à une fête, mais pas Helga, alors âgée de 8 ans.

Je n'ai jamais pensé qu'Helga en voulait réellement à Anne Frank. Avec le petit sourire en coin qui accompagnait son verdict, elle semblait plutôt inviter toutes les personnes à portée d'oreille à se décorseter de leur piété.

Helga, bientôt la première survivante de l'Holocauste à être ordonnée rabbin, avait visiblement un argument à faire valoir: qu'Anne Frank était humaine, et que les êtres humains sont parfois des sales gosses.

Le choix de l'auditoire

Nous nous connaissions depuis quelques mois quand Helga me demanda si elle pouvait me raconter ce qu'elle avait vécu dans les camps de concentration. Elle avait besoin, m'avait-elle expliqué, d'un public test.

Qu'importe tout ce qu'elle avait surmonté jusque-là, elle n'était pas encore parvenue à dire à ses enfants ou ses petits-enfants ce qu'elle avait enduré dans les camps, lorsqu'elle était petite fille.

Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi elle m'a choisie. Peut-être parce que nous nous sommes rencontrées au moment où elle était prête à parler.

Peut-être parce que j'avais grandi entourée de survivant·es dans la famille de ma mère et que c'était important pour Helga, car cela signifiait que je considérais normal de l'entendre se remémorer des atrocités puis de faire une blague absolument débile l'instant d'après.

Peut-être parce qu'elle savait que si elle partageait ses histoires lugubres avec moi, je n'allais pas la condamner à une solennité éternelle, vu que les conversations de mes proches oscillaient elles aussi entre le tragique d'une ampleur inconcevable et les vétilles du quotidien.

Pendant ces mois en Israël, j'ai fait de mon mieux pour écouter. Plus tard, après notre retour aux États-Unis, Helga allait coucher ses pensées dans de longues lettres manuscrites, auxquelles je répondais. Le temps a passé et finalement, elle n'a plus eu besoin de se confier à moi; il était temps pour elle de raconter ces histoires à son public cible: sa famille.

Nous sommes restées en contact tendre mais distendu et puis, au gré de vies par trop remplies, nos échanges ont cessé.

La nécrologie et le journal

Quand Helga est morte, vingt ans plus tard, un grand magazine a publié sa nécrologie. Elle avait été écrite par une jeune journaliste qui, en cinquième, avait assisté à une intervention d'Helga dans son collège.

L'article portait principalement sur l'anecdote au sujet d'Anne Frank. Le titre ne comportait que le nom de cette dernière, pas celui d'Helga, qui était décrite comme «amère» et «sombre».

Non seulement la journaliste n'avait, semble-t-il, pas perçu l'ironie dans les propos d'Helga, mais elle y voyait qui plus est une rancune tenace. Dans un passage où elle se lamentait du malaise qui avait été le sien à devoir écouter une survivante de l'Holocauste en compagnie de ses camarades de classe, elle écrivait: «Il n'y a peut-être pas pire épreuve que d'être en cinquième.» J'ai mis très longtemps avant de pouvoir dépasser cette phrase.

C'était sans compter les commentaires qui allaient s'affoler une fois l'article publié. Des fans outragé·es d'Anne Frank s'en prenait personnellement à Helga. Quelle outrecuidance avait-elle eue de faire tomber une martyre de son piédestal! «Quel culot elle a de critiquer Anne Frank», disait un commentaire. Un autre, tout en majuscules, fulminait: «BEN MOI NON PLUS JE L'AURAIS PAS INVITÉE.»

J'étais en rage, comme rarement j'avais pu l'être dans ma vie. J'étais là, assise dans la lueur de mon écran d'ordinateur, à voir défiler la fureur d'anonymes qui n'avaient jamais rencontré Helga mais se permettaient de commenter sa nécrologie.

Oui, Helga disait qu'Anne Frank était une sale peste. Et vous savez qui le disait aussi? Anne Frank.

J'ai rédigé plusieurs commentaires pour ne jamais les envoyer, incapable de contenir ma propre indignation. Les proches et collègues d'Helga ont rapidement publié leurs propres démentis et hommages. J'étais heureuse de les lire, mais j'avais toujours l'impression de retenir mon souffle, d'attendre que ma colère s'apaise pour y voir clair.

Aujourd'hui, des années après, la rage est devenue la norme des discussions sur internet. Je doute que quelqu'un puisse apprendre quoi que ce soit dans cette cacophonie, mais la partie la plus obstinée de moi-même a quand même besoin de le dire: oui, Helga disait qu'Anne Frank était une sale peste.

Et vous savez qui le disait aussi? Anne Frank. Lisez son journal. Lisez ce qu'elle racontait des années où, comme Helga, elle était écolière à Amsterdam –avant que les Frank ne se cachent, avant qu'Helga et ses parents ne soient envoyés dans les camps.

Voyez comment son prof de maths en avait eu tellement marre des bavardages d'Anne qu'il lui avait demandé d'écrire une rédaction sur le thème «Une pipelette». Voyez comment Anne lui avait répondu par un texte impertinent justifiant son besoin de parler, qui lui avait valu une seconde punition, «Une pipelette incorrigible», puis une troisième intitulée «Coin, coin, coin, dit Mademoiselle Cancan».

Voyez comment Anne se décrivait elle-même comme «une flirteuse acharnée, coquette et amusante», prenant toujours «l'initiative des farces et des blagues». Une fois son environnement et son humeur assombries, elle aura souvent l'occasion de remettre en question son propre comportement.

Le remède à la déshumanisation

Parmi les raisons qui font qu'Anne Frank est la victime des nazis la plus connue et la plus aimée, il y a sa franchise face à ses défauts et tourments –son humanité si désarmante d'honnêteté. Bien sûr qu'elle était parfois blessante et qu'elle a sans doute été cette «sale petite peste» que décrivait Helga, comme il est tout à fait probable qu'Anne ait vu une chipie en Helga.

La guerre nous prend comme elle nous trouve; elle n'attend pas que nous soyons parfait·es pour s'immiscer dans nos vies.

Dans l'une des lettres que m'a écrites Helga, on trouvait ce poème où elle priait d'avoir la force «de prendre le risque […] d'être simplement qui je suis, moins que parfaite, mais vivante sans la terreur d'être détruite».

«Moins que parfaite»: un droit humain élémentaire.

La plupart d'entre nous baissent les yeux et la voix lorsqu'il est question de victimes de l'Holocauste. Cela part d'une bonne intention: la révérence a tout d'un nécessaire correctif, d'autant plus à une époque où les manifestations de racisme et d'antisémitisme repartent à la hausse.

Mais la componction fait aussi des dégâts. Quand on insiste sur la perfection des martyr·es, on oublie que l'une des grandes violences accomplies par les nazis fut de priver leurs victimes du droit d'être considérées comme des personnes réelles et complexes. Aux yeux des nazis, Anne et Helga n'étaient pas des êtres humains: elles étaient des insectes, des untermenschen.

Si nous cédons à l'indignation, c'est qu'elle nous sert, sans que nous en ayons conscience, à nous protéger.

Le remède à la déshumanisation n'est pas la déification. Sauf que c'est précisément ce avec quoi nous flirtons quand nous voulons à tout prix que les gens assassinés par Hitler aient été des individus parfaits. Idéaliser les victimes des nazis, les protéger des défauts communs au reste de l'humanité, vise peut-être à rééquilibrer la balance, mais la perspective est aussi profondément équivoque.

Il est facile de s'indigner. L'outrage est moins douloureux que le deuil, moins déchirant que la peur. Et parce que c'est facile, cela nous trompe et nous dissipe. Vouloir s'indigner au nom d'Anne Frank ne vise pas en réalité à protéger Anne Frank; comme nous le savons, elle n'en a plus besoin. Si nous cédons à l'indignation, c'est qu'elle nous sert, sans que nous en ayons d'ailleurs conscience, à nous protéger –nous, les vivant·es.

Un juste outrage sépare les martyr·es de l'histoire du reste du troupeau humain. Une fois isolées, ces personnes deviennent méconnaissables. Elles sont parfaites –si différentes de nous, en somme, que notre poitrine est allégée d'un poids.

Une intolérable vulnérabilité

À cette distance raisonnable, nous regardons Anne Frank et d'autres victimes de l'histoire comme si elles étaient les personnages d'un théâtre d'ombres. Nous n'avons peut-être pas l'intention d'être condescendant·es à leur égard, mais comment faire autrement? Ces pauvres hères n'ont-ils pas senti quelque chose? Entendu cette terrifiante bande-son qui leur annonçait l'imminence du péril?

Mais non, hélas, les martyr·es marchaient vers leur destin, êtres innocents, purs, immaculés. Pas comme nous qui sommes si faillibles, pleurnichard·es et béjaunes.

Quel soulagement. Parce que si les martyr·es étaient des gens comme nous –espiègles, égoïstes, tendres, parfois dégueulasses–, s'il s'avérait que rien ne nous séparait d'elles et eux à part le hasard, alors notre vulnérabilité serait intolérable.

Le 12 juin 2019, Anne Frank aurait eu 90 ans. Helga aurait fêté ses 88 ans cette même année. Et moi, j'en suis toujours à ruminer une nécrologie vieille de sept ans. Sept ans: assez longtemps pour ne plus ressentir de rage aveugle devant un titre ou une phrase borgne sur les petites misères d'une collégienne, écrite par une journaliste qui n'avait que 12 ans lorsqu'elle s'était fait un jugement définitif sur l'opinion qu'Helga s'était faite à 8 ans sur une Anne qui en avait 10.

Je suis là, mes doigts tapent sur le clavier plus durement que nécessaire et je suis prête, il me semble, à rejoindre les rangs toujours plus nourris des justes indigné·es. Prête non seulement à défendre la douceur et la bienveillance d'Helga, mais aussi prête à dire que pour autant que je sache, dans toute sa sagesse et sa gentillesse, elle n'en a jamais voulu à Anne Frank.

En réalité, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle lui tenait rancune, peut-être pas. Pourquoi est-il si difficile de les laisser être moins que parfaites? Tout ce que je sais, c'est qu'Helga a été mon amie et que je l'ai aimée.