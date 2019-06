Roulez jeunesse! (mais assurez-vous)

La saison estivale arrive et avec elle celle des co-voiturages, des road-trips en tous genres et des retrouvailles émues avec l’autoroute des vacances si chère à Michel Fugain. Mais, tandis que vous vous apprêtez à charger vos bagages dans le coffre de votre bolide, il serait temps également de vous demander si vous avez bien pensé à vous assurer.

Une évidence à première vue, mais pas pour tous les Français ! Ils seraient 700 000 conducteurs à rouler sans assurance auto selon une étude réalisée par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) en 2017.

Et les jeunes conducteurs (18-34 ans) sont les plus concernés par ce délit qui peut entraîner une amende allant de 500 à 3 750 euros et une suspension de permis d’une durée de trois à cinq ans, en cas de récidive. Voici donc deux bonnes raisons de vous assurer avant l’été afin de ne pas vous retrouver en rade sur les départementales.

Rouler en toute sérénité

Contracter une assurance auto, c’est la garantie pour tout conducteur de se déplacer avec davantage de sérénité. En effet, c’est la responsabilité civile du conducteur qui est engagée lors de la conduite. En cas de pépin sur la route, il est primordial que les dommages corporels ou matériels soient couverts par une assurance auto. Le cas échéant, ce sera au conducteur de rembourser ou dédommager les dégâts qu’il a causés.

Une fois assuré, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation et d’un véhicule de remplacement si nécessaire. Une assurance permet également d’être assisté en permanence par des experts de l’automobile en cas de panne ou d’accident.

Bref, autant de précautions qui ne sont pas anodines et qui vous permettront de tourner la clef de contact en toute décontraction. Surtout que les compagnies d’assurance récompensent généralement les conducteurs les plus prudents au volant par des bonus ou des réductions.

Adopter un mode de vie plus écologique et responsable

Vous vous souciez de l’avenir de notre planète et avez envie de rouler de façon plus responsable? Souscrire à une assurance auto peut vous permettre de changer progressivement votre mode de vie. Si vous souhaitez faire du co-voiturage lors de vos déplacements quotidiens ou de vos départs en vacances, être assuré permet de protéger vos passagers et de leur garantir un trajet convivial dans les règles de l’art.

Enfin, votre engagement écologique peut vous permettre d’économiser de l’argent! En effet, certaines compagnies d’assurance proposent désormais des bonus si vous roulez avec un véhicule «propre» ou si vous utilisez régulièrement les transports en commun.

Alors, n’hésitez-plus, assurez-vous. Et avant de filer toutes vitres ouvertes, n’oubliez pas de coller une vignette verte et de glisser votre attestation d’assurance dans la boite à gants.

Crédit photo: Photo by Alex Jumper on Unsplash