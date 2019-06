«Il faut s'adresser aussi aux gens de gauche qui se retrouvent dans nos valeurs»

Temps de lecture: 2 min

Invité de l'émission «L'Invité politique» sur France info, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national et député du Nord, a réagi à un rapport parlementaire selon lequel il revient moins cher à l'État d'aider les migrant·es à rentrer dans leur pays d'origine que de les forcer (de 2.500 à 4.000 euros par migrant·e contre 14·000 euros): «On prend le problème par le mauvais bout. Déjà, il ne faudrait pas qu'ils arrivent sur le territoire français», a-t-il déclaré. Pour lui, avant de parler financement des retours et de la manière de les organiser, «il faut d'abord avoir une politique dissuasive concernant les entrées sur le territoire et ensuite une vraie politique concernant les retours».

Sébastien Chenu a également exprimé son désaccord avec Marion Maréchal sur le souhait d'un rapprochement entre le Rassemblement national et Les Républicains. «Je crois que l'avenir est plus ambitieux qu'une simple union des droites. Il ne faut pas que l'on s'adresse seulement aux gens de droite mais aussi aux gens de gauche qui peuvent se retrouver dans nos valeurs.»

Enfin, quand on lui demande si Marine Le Pen fait une meilleure candidate pour la présidentielle de 2022 que Marion Maréchal, Sébastien Chenu répond qu'elle a «tous les avantages d'une excellente candidate. Dans un monde où tout va très vite, elle représente la stabilité, la cohérence et la solidité du parti».