Établir la pénibilité de votre métier, mission quasi impossible

Vous vous sentez fatigué·e après votre journée de travail? Vous avez des douleurs dans le dos ou dans les articulations? Peut-être avez-vous un travail pénible qui occasionne ces douleurs et cette lassitude? Mais qu'est-ce qu'un travail pénible? Un travail considéré comme non pénible peut-il quand même être pénible?

Une étude publiée par la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) en 2018 permet de publier un classement des métiers les moins favorables au bien-être psychologique (et non les plus pénibles) à savoir, dans l'ordre:

cuisiniers employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration aides-soignants métiers de bouche (boucher, charcutier, boulanger) employés de banque/assurance ouvriers non qualifiés de la mécanique ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction ouvriers non qualifiés du second-œuvre du bâtiment infirmiers/sages-femmes agents de gardiennage et de sécurité

Ce que dit la loi

Mais s'agit-il pour autant des métiers les plus pénibles? Après plusieurs évolutions réglementaires, l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a retenu dix facteurs de risques, regroupés en trois grandes catégories, pour qualifier cette pénibilité: ils dépendent de l'environnement du poste de travail et de la nature des tâches.

Les contraintes physiques marquées: il s'agit des métiers avec de la manutention (1), des métiers soumis à des vibrations (2) ou qui nécessitent une posture pénible (3);

L'environnement physique agressif: l'exposition aux agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées (4), les activités exercées en milieu hyperbare (5), les températures extrêmes (6) et le bruit (7);

Certains rythmes de travail: on parle ici du travail de nuit (8), du travail en alternance (les fameux 3x8) (9) et enfin des gestes répétitifs (10).

Au regard de ces dix critères de pénibilité, certains métiers présents dans ce classement interpellent: les employés de banque/assurance et à un degré moindre, les agents de gardiennage et de sécurité ne semblent pas être exposés aux facteurs de risques énoncés dans la loi. À l'inverse, certains métiers (éboueur/ripeur ou agent de conditionnement dans l'agroalimentaire) semblent remplir ces critères, mais ne figurent pas dans la liste.

Un autre élément est déterminant pour connaître la pénibilité d'un métier: l'espérance de vie à 35 ans selon la catégorie socioprofessionnelle. L'Observatoire des seniors précise qu'il existe un lien direct entre espérance de vie et pénibilité. Mais cette réalité est également à nuancer. Par exemple, un homme cadre a une espérance de vie à 35 ans de 49 ans contre 49,8 ans pour une femme ouvrière.

Intégrer la notion de bien-être

On voit ici que la notion de métier pénible repose prioritairement sur des critères endogènes. Mais de nombreux autres facteurs liés au travail (durée du travail, conditions de travail, ambiance de travail, rémunération), au mode de vie personnel (alimentation, consommation d'alcool) ou aux deux (conciliation entre vie personnelle et professionnelle, temps de transport) entrent en ligne de compte.

Les facteurs psychologiques sont également prépondérants. On peut citer notamment quatre situations qui influent sur l'environnement psychologique des salarié·es:

Modèle «situation de travail tendue» ou job strain de Karasek: le questionnaire issu de ses travaux est l'un des outils les plus connus pour évaluer les facteurs de risques psychosociaux. Il permet de mettre en évidence que le déséquilibre entre de fortes exigences et un manque d'autonomie, appelé job strain («situation de travail tendue»), est un facteur de stress. S'il permet dans certains cas d'identifier les facteurs de risque propres à un contexte de travail donné, il n'est pas adapté à toutes les situations. Ainsi, les femmes et les employés sont plus exposés à la tension au travail.

Modèle du «déséquilibre efforts/récompenses» de Siegrest: il repose sur la distorsion pouvant exister entre l'effort requis pour un travail et la reconnaissance ou la récompense. Rappelons-nous, à l'école, ce devoir réalisé avec sérieux, volonté et rigueur, mais qui vaudra de la part de notre professeur un commentaire succinct: «médiocre». Le sentiment de reconnaissance/non-reconnaissance est donc un facteur fort de bien-être/mal-être.

Théorie de la justice organisationnelle de Greenberg: ce concept est utilisé pour décrire le rôle de l'équité quand elle est directement liée au monde du travail. Il repose sur le sentiment de chaque salarié·e par rapport à sa ou son collègue: suis-je aussi bien payé·e que lui, suis-je autant reconnu·e, ma charge de travail est-elle la même? Un sentiment d'inéquité influe alors négativement sur la perception de la personne et sur son bien-être.

Le sentiment d'insécurité au travail: un arrêt de la Cour de cassation de 2010 rappelle la responsabilité des employeurs qui découle de l'obligation de sécurité. Cela traduit la reconnaissance du lien direct pouvant exister entre le sentiment d'insécurité et diverses causes (relations avec des clients agressifs et violents, incertitudes sur sa situation personnelle).

Les enseignements sont donc nombreux. À côté de critères objectifs définis par la loi, on voit que les facteurs subjectifs influent fortement sur la pénibilité des métiers. On constate aussi que l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle impacte fortement le ressenti des salarié·es. Ainsi, parmi les métiers considérés comme apportant le moins de bien-être, les rythmes de travail (cuisinier, aide-soignant, infirmier) apparaissent comme un critère décisif.

La capacité de se réaliser dans son travail ou d'exercer un travail utile est également un facteur atténuant de la pénibilité: l'autonomie, la responsabilité, la transmission de savoirs. Enfin, les questions de valeurs, d'interactions sociales et d'ambiance de travail sont également prépondérantes dans cette évaluation de la pénibilité. Autant de paramètres à prendre en compte par les managers… à défaut de réglementation en la matière.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.