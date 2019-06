Pour Guillaume Larrivé, les onze Français condamnés à mort en Irak doivent «assumer leur choix»

Temps de lecture: 2 min

Depuis le 26 mai, onze Français résidents ont été jugés et condamnés à mort par pendaison par la justice pour leur appartenance à l'organisation État Islamique (EI). L'État français souhaite intervenir pour que la peine capitale ne soit pas appliquée.

Invité sur le plateau de «L'Invité politique» de France Info, Guillaume Larrivé, député de l'Yonne et secrétaire général délégué de Les Républicains, s'est montré hostile à une possible intervention du gouvernement français. Pour lui «ces ressortissants ont trahi la France et de ce fait, le gouvernement français n'a plus à se préoccuper de leur sort». Il dénonce des personnes ayant «quitté la communauté nationale» en faisant le choix «de prendre les armes contre la France» au sein d'une organisation terroriste djihadiste. Guillaume Larrivé affirme que, pour lui, ces ressortissants «ne sont plus sous la protection française» et qu'ils doivent dorénavant «assumer leur choix».

Guillaume Larrivé a également réagi à la défaite de Les Républicains aux Européennes et au retrait de Laurent Wauquiez. Un retrait qu'il juge «courageux et élégant» et qui devrait permettre au parti, selon lui, «de retrouver une dimension collective».

Interrogé sur l'identité de la personne qui prendra la tête de Les Républicains, Guillaume Larrivé affirme «qu'il est encore tôt pour se prononcer» et que les membres du parti doivent d'abord «se rassembler autour d'un projet plutôt qu'autour d'une personne». Cependant, il n'a pas exclu de se présenter en tant que candidat et souhaite «être acteur de la reconstruction du parti».