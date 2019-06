Comment les joggeuses se protègent des agressions

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BuzzFeed News

Mercredi 29 mai, la scénariste américaine Amanda Deibert publiait ce tweet: «Dans l'un des groupes de mères auquel j'appartiens, les femmes listent les différents types de protections qu'elles emportent lorsqu'elles sortent faire du jogging (spray au poivre, bracelets d'alarme, sifflets...). Juste au cas où vous vous demandiez à quoi ressemble une vie de femme».

Les agressions de joggeuses étant en effet légion, les femmes qui courent régulièrement sont souvent contraintes de se rassurer et de se protéger en prenant avec elles de quoi dissuader ou repousser d'éventuels assaillants.

One of my mom groups has a thread that is just women listing and recommending which kind of protection they take when them when they go out running (Ie. pepper spray, alarm necklaces, whistles, etc) in case you wondered what being a woman is like — Amanda Deibert (@amandadeibert) May 29, 2019

Ce qu'Amanda Deibert n'avait pas prévu, c'est que son tweet deviendrait viral et qu'il serait partagé plus de 15 000 fois en trois jours, sans compter le nombre de likes (plus de 60 000 au moment où ces lignes sont écrites). Pourquoi? Parce que ces quelques mots sont terriblement parlants pour de très nombreuses femmes, qui préfèreraient pouvoir se concentrer sur leur effort mais sont hélas contraintes de rester sur leurs gardes lorsqu'elles vont courir.

Amanda Deibert a publié un deuxième tweet pour demander aux lectrices de son tweet quels étaient leurs stratagèmes et objets favoris pour partir faire du jogging aussi sereinement que possible.

Also, women: what do you use when you go out running? — Amanda Deibert (@amandadeibert) May 29, 2019

Interrogée par BuzzFeed News, la scénariste a elle-même listé les précautions qu'elle se sent obligée de prendre lorsqu'elle sort courir: rester dans des zones bien éclairées lorsqu'elle court en soirée, être accompagnée par des ami·es lorsque c'est possible, garder sa clé dans la main afin de pouvoir s'en servir comme arme de poing, faire semblant d'être en pleine conversation via son kit mains libres... Elle raconte avoir déjà dû se réfugier plusieurs fois dans un bâtiment comme si elle y habitait afin de se débarrasser d'hommes qui la suivaient ou l'insultaient.

La question d'Amanda Deibert a reçu plus d'un millier de réponses diverses et variées, signe que le sujet est loin d'être anecdotique quoi qu'en pensent certains hommes. Cela passe par l'emploi d'objets comme un porte-clés muni d'un bouton permettant de donner l'alarme, ou encore ce minuscule couteau dont l'objectif numéro un est de récupérer l'ADN d'un agresseur:

Sharpest little ring knife with ridges to grab DNA pic.twitter.com/10CgRIeA0t — Hayley Jay (@Hayjen9) May 30, 2019



Marteau, club de golf et ninja

Courir avec un marteau dans la main ou avoir conçu une veste avec une poche spéciale armes blanches font aussi partie des réponses. D'autres femmes préfèrent aller courir avec un chien suffisamment impressionnant pour dissuader qui que ce soit de s'en prendre à elles, comme ce superbe dogue argentin de 48kg nommé Rhaegar Targaryen:

My 105lb bodyguard, Rhaegar Targaryen Dogo Argentino no one messes with me pic.twitter.com/RMumNMR7DT — Courtney Logan (@gwgator) May 30, 2019

Un homme a répondu avec une photo inattendue: celle du convoi qui escorte systématiquement sa femme lorsqu'elle va courir, composé à la fois d'un chien et d'un petit garçon habillé en ninja et armé d'un club de golf.

My wife has started running again in the evenings. Atm, our youngest insists on going with her, dressed up as a ninja and carrying a 7 iron (don’t ask!), as well as taking the dog.

She feels pretty safe.

Recent photo when she stopped for a drink. pic.twitter.com/LOUy8sYjiw — Rob (@bobbyblue5) May 29, 2019

«Cela me rend triste que tout cela soit devenu aussi commun pour nous les femmes, mais au final je pense qu'en parler est une bonne chose», déclare Amanda Deibert à la journaliste Stephanie McNeal. L'autrice ajoute que beaucoup d'hommes ont répondu à ses tweets en expliquant qu'ils n'avaient jamais pris conscience des dispositions prises par les femmes, eux qui partent généralement courir en sifflotant, sans avoir à s'inquiéter de faire de mauvaises rencontres.