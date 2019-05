Fabriquer soi-même sa crème solaire est inefficace et dangereux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huffpost

Sur Pinterest, on trouve des photos de villas de rêve en Toscane ou à Santorin, des recettes de pâtes à toutes les sauces, mais aussi de plus en plus de tutos pour préparer soi-même sa crème solaire.

À l'approche de l'été, ces DIY connaissent un franc succès. Une étude publiée dans la revue Health Communication révèle que près de 95% des publications concernant ces crèmes solaires artisanales présentes sur Pinterest suscitent des réactions et avis positifs chez les internautes.

Problème, 68% des posts recommandant ce type de recettes mettent en avant des préparations qui ne protègent pas suffisamment contre le soleil. Le facteur de protection solaire (FPS ou SPF, selon son acronyme anglais) de certaines formules n'était que de 2, alors que les dermatologues suggèrent généralement un FPS minimum de 30.

D'autres ingrédients très utilisés par les apprenti·es chimistes, comme l'huile de noix de coco, le beurre de karité ou la cire d'abeille, ne sont d'aucune utilité face aux UVA et UVB, ces rayonnements ultraviolets produits par le soleil et néfastes pour notre santé.

Lara McKenzie, co-autrice de l'étude, s'inquiète de cette tendance qui séduit de plus en plus de monde: «Le nombre moyen de sauvegardes pour une publication de ce type sur Pinterest est d'environ 800, observe-t-elle, mais l'un des posts analysé dans l'étude a été sauvegardé plus de 21.000 fois. C'est dans l'air du temps et c'est très populaire.»

La chercheuse remarque que la plupart des personnes tentées par cette pratique sont des parents qui risquent non seulement d'utiliser ces préparations sur eux-mêmes, mais également sur leurs enfants.

Risques de cancer de la peau

Beaucoup d'internautes succombent aujourd'hui à la mode des cosmétiques faits maison et cherchent à supprimer les produits chimiques de leur routine de soin. Mais la fabrication d'un écran solaire efficace ne s'improvise pas.

«Il y a beaucoup de technologies qui entrent dans la fabrication des nanoparticules présentes dans les écrans solaires et il y a des pourcentages spécifiques de zinc ou de titane à respecter», appuie Devika Icecreamwala, dermatologue à Berkeley, en Californie.

Le zinc et le titane sont deux ingrédients actifs que l'on retrouve dans les écrans solaires à base minérale, aussi appelés écrans solaires physiques (ou filtres minéraux). Autre option, les écrans solaires chimiques, qui contiennent des ingrédients actifs comme l'avobenzone, l'octinoxate et l'oxybenzone, plus controversée car potentiellement nocive pour les récifs coralliens et le système endocrinien humain.

Comme le rappelle la journaliste Julia Brucculieri dans un article pour le Huffpost, il n'existe pour le moment aucunes données définitives sur la dangerosité de ces ingrédients. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'une crème solaire maison n'est la garantie d'aucune protection.

«Si vous utilisez un écran solaire fait maison et qu'il n'est pas efficace, c'est comme si vous ne portiez pas d'écran solaire du tout. Et plus il y a de coups de soleil, plus le risque de cancer de la peau augmente», alerte Devika Icecreamwala, qui met également en garde contre les risques de réactions allergiques.