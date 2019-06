Yoga ou Pilates? Ce qu'il faut savoir pour vous décider

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Qu'est-ce qui est mieux, le yoga ou le Pilates?»

La réponse de Keck School of Medicine de l'université de Californie du Sud, plus de 500 médecins qui vous aident à rester en forme et à faire ce que vous aimez:

Je commence le yoga ou le Pilates?

Si vous cherchez à suivre des cours de sport pour vous tonifier sans trop transpirer et en évitant les gros impacts, comme avec le kickboxing, le yoga et le Pilates sont d'excellentes options. Bien que ces deux disciplines favorisent l'étirement et l'équilibre, elles n'en sont pas moins différentes, dans la structure du cours comme dans les avantages. Voici un guide qui vous permettra d'identifier laquelle des deux vous conviendra le mieux, même si rien ne vous oblige à choisir: les deux se complètent et peuvent s'intégrer à votre pratique sportive régulière.

Yoga

Qu'est-ce que c'est? Le yoga est une discipline ancienne dont il existe plus de 100 types ou courants. La plupart des cours intègrent de la méditation, des exercices de respiration et des postures dynamiques et statiques (aussi appelées asana) qui étirent et assouplissent divers groupes musculaires selon l'American Osteopathic Association. Certains cours de yoga comprennent une dimension spirituelle, notamment du chant, au début ou à la fin de la séance.

Quels sont les avantages? Il a été prouvé que le yoga offre de nombreux avantages tels que:

- Apaiser les douleurs chroniques, notamment les maux de tête, l'arthrose, les douleurs dans le bas du dos et le syndrome du canal carpien.

- Faire baisser la pression sanguine.

- Améliorer la souplesse.

- Augmenter la force et le tonus musculaires.

- Faire baisser le stress.

Des inconvénients? Le côté spirituel du yoga peut dissuader car il ralentit le rythme. Cela dit, il existe de nombreux types de cours différents, si bien que vous avez toutes les chances d'en trouver un dans lequel la dimension spirituelle est minime voire absente et dans lequel le rythme vous convient.

Pilates

Qu'est-ce que c'est? Cette technique sportive a été créée par Joseph Pilates, qui reconnaissait avoir été influencé par le yoga et souhaitait intégrer l'unification du corps et de l'esprit dans sa nouvelle discipline, explique The Chopra Center. On pratique le Pilates sur un tapis, souvent avec des accessoires, comme des briques, un anneau ou encore des machines de Pilates.

Quels sont les avantages? Il a été prouvé que le Pilates offre de nombreux avantages tels que:

- Renforcer les muscles profonds.

- Favoriser un développement musculaire longiligne.

- Améliorer la souplesse.

- Permettre un développement harmonieux et complet du corps.

- Se remettre d'une blessure

«J'adore le Pilates!», s'exclame Jennifer Rose Boozer, ostéopathe, professeure adjointe en médecine familiale à la Keck School of Medicine de l'université de Californie du Sud. «C'est un excellent moyen d'étirer et de renforcer le corps sans l'impact élevé d'autres types de sports», explique le Dr. Booze, qui est également praticienne en médecine familiale. «Nombre de mes patients souffrant de fibromyalgie ou de discopathie dégénérative ont noté une amélioration considérable de leur état de santé après avoir commencé à pratiquer le Pilates.»

Des inconvénients? Les cours de Pilates, en particulier ceux avec des machines, peuvent être chers. Si les personnes les plus expérimentées peuvent pratiquer chez elle, les débutant·es doivent prendre des cours dans une salle pour apprendre et comprendre comment bien effectuer les mouvements subtils propres à la discipline.