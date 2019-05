Marie Kondo s'attaque aux enfants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Entertainment Weekly

Avec La magie du rangement, publié en 2011, l'essayiste et consultante Marie Kondo a révolutionné le rapport au rangement et au tri d'un grand nombre de personnes. Le monde n'est plus le même depuis qu'elle a appris à des millions de'hommes et de femmes comment ranger leurs chaussettes dans le but de gagner en surface de rangement et en satisfaction. Mais au-delà des considérations pratiques, la méthode Marie Kondo inclut une part non négligeable de développement personnel: le principe, applicable dans d'autres domaines que celui du rangement, consiste à se débarrasser de ce qui ne vous apporte pas de joie.

L'univers Marie Kondo s'est récemment enrichi d'une série Netflix dans laquelle elle se rend au domicile de familles américaines pour les aider à déblayer leur maison pleine d'objets inutiles et encombrants. Les cinq épisodes ont fait parler, d'une part parce qu'ils semblent avoir fait des adeptes supplémentaires, et d'autre part parce que les spécialistes estiment que le principe même du programme ne fait qu'ajouter à la charge mentale des femmes et à leur «sentiment d'échec domestique», pour reprendre les mots employés par la journaliste Célia Héron.

Ranger ensemble, c'est tellement cool

La célébrité japonaise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin: elle compte à présent révolutionner le rapport au rangement des plus petits. Le 5 novembre prochain sortira en effet Kiki and Jax: The Life-Changing Magic of Friendship, co-écrit avec Salina Yoon. Le livre est annoncé comme une histoire d'amitié qui encouragera les lecteurs, les lectrices et leurs parents à ranger ensemble.

L'autrice japonaise aux six millions d'exemplaires écoulés explique avoir écrit «une histoire intemporelle parlant d'amitié», et dit «espérer que les personnages de Kiki & Jax inspireront les enfants et les familles à ranger et à se remplir de joie». Et si l'on en croit les réponses aux commentaires de la publication Instagram annonçant la nouvelle, des versions non anglophones sont d'ores et déjà prévues afin de «répandre de la joie» dans autant de pays que possible, afin d'étendre encore un peu l'empire Marie Kondo. Espérons que le livre explique notamment comment marcher pieds nus ou passer l'aspirateur dans une chambre pleine de Lego...