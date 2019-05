Élections européennes: passe-t-on à côté des vrais enjeux?

Temps de lecture: 2 min

Les élections européennes de dimanche ressemblent à un troisième round de la présidentielle française de 2017, tant la polarisation autour de La République en marche (LREM) et du Rassemblement national (RN) –d'ailleurs largement encouragée par Emmanuel Macron et Marine Le Pen– est forte. Pourtant l’enjeu de ces européennes n’est pas vraiment de savoir quel parti arrivera en tête.

La stratégie du vote utile va-t-elle dégoûter la population de se déplacer aux urnes? Les autres pays européens nationalisent-ils autant le débat?

Les réponses et analyses de Carole Barjon, rédactrice en chef adjointe à l'Obs, Nicolas Tenzer, directeur de la revue Le Banquet et professeur à Sciences Po, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.