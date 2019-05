Des scientifiques ont pu goûter la bière des pharaons

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

C'est une activité pour le moins surprenante à laquelle s'est adonnée une équipe de recherche israélienne. Une bière a été entièrement reconstituée à partir de cellules souches de levure datant de l'Antiquité.

Ces travaux scientifiques, publiés dans la revue American Society for Microbiology, se sont appuyés sur des techniques modernes afin d'extraire six souches de levure issues de fragments de vases pour créer une boisson similaire à la bière de blé avec 6% d'alcool.

«Je me souviens que lorsque nous avons sorti la bière pour la première fois, nous nous sommes assis autour de la table et l'avons bue. J'avais dit: soit nous irons bien, soit nous serons tous morts dans cinq minutes», raconte Aren Maeir, archéologue à l'Université Bar-Ilan et membre de l'équipe.

Archéologie expérimentale

Les scientifiques pensent que leur création, qualifiée de révolutionnaire, s'apparente aux breuvages que dégustaient les pharaons de l'Égypte antique.

Dans le passé, la bière était un produit de base tel que le pain dont jouissait toute la population, quel que soit le statut ou l'âge. En raison des risques de contamination par l'eau, la bière et le vin fermentés étaient considérés comme beaucoup plus sûrs que bien d'autres produits, rapporte la BBC.

Les scientifiques espèrent pouvoir brasser davantage de bière en utilisant des techniques anciennes et recherchent des investisseurs pour explorer une éventuelle production commerciale. «Outre le gimmick de boire de la bière du temps des rois pharaons, cette recherche est extrêmement importante pour le domaine de l'archéologie expérimentale», souligne Ronen Hazan, chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem.