La meilleure (et la pire) position pour dormir quand on a mal au dos

La réponse de Keck Medicine de l’USC, plus de 500 médecins reconnus à l’échelle internationale dans un centre médical universitaire de premier plan:

Vous avez mal à la nuque ou au dos? La position dans laquelle vous dormez y est peut-être pour quelque chose. Si vous avez déjà eu un bras engourdi ou la nuque endolorie au réveil, vous connaissez les effets négatifs d’une mauvaise position pour dormir.

Tout est dans l’alignement: le fait de dormir avec la colonne vertébrale dans une position neutre réduit la pression exercée sur votre dos et votre nuque. Dormir sur une surface ferme aide également.

Alors, quelles positions privilégier pour dormir et lesquelles éviter? Voici un compte-rendu, de la meilleure à la pire.

La position idéale pour dormir: sur le dos

Dormir à plat sur le dos sera la meilleure option à privilégier. Néanmoins, c’est dans cette position que nombre de personnes ont le plus de mal à dormir d’un sommeil profond. Pour un alignement optimal de la colonne vertébrale, placez un oreiller sous votre tête ou votre nuque et un autre sous vos genoux. Toutefois, si vous êtes enceinte, évitez cette position, car elle diminue la circulation sanguine vers le cœur et le bébé.

Dormir sur le côté, sur la deuxième marche du podium

Dormir sur le côté avec les jambes tendues est la deuxième meilleure position pour éviter le mal de dos et de nuque. C’est également une bonne position si vous ronflez ou souffrez d’apnée du sommeil, car les voies respiratoires restent dégagées. Si vous le pouvez, tendez les jambes et coincez un oreiller entre vos genoux pour maintenir votre colonne dans un alignement neutre.

Certaines personnes dorment sur le côté avec les jambes repliées vers le haut, mais cette position est moins idéale pour le dos. La position dite fœtale est sans doute la plus populaire pour dormir, mais elle entraîne une répartition inégale du poids pouvant causer un mal de dos et des douleurs articulaires. Pour que cette position soit confortable, relevez légèrement le menton et décrispez les genoux. Si vous êtes enceinte, cette position confortable devrait soulager votre dos.

La pire position pour dormir: sur le ventre

Dormir sur le ventre est la pire position pour la colonne vertébrale, d’après le docteur Raymond J. Hah, chirurgien de la colonne vertébrale et professeur adjoint de chirurgie orthopédique à la Keck Medicine de l’USC. «C’est la position qui exerce le plus de pression sur les muscles et les articulations de la colonne, car elle en aplatit la courbure naturelle», explique-t-il. «Dormir sur le ventre oblige également à tourner la tête, ce qui peut causer des douleurs dans le cou et dans le haut du dos.»

Des études montrent qu’il existe une corrélation entre douleur et sommeil; modifier légèrement sa façon de dormir semble donc un moyen logique de soulager son mal de dos. Et moins vous aurez mal, mieux vous dormirez.