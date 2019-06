Avoir une bibliothèque ou un café en bas de chez vous améliore votre existence

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

Si beaucoup aimeraient évoluer dans le calme de la campagne, disposer d'une série de commerces, de bibliothèques ou encore de cafés près de chez soi serait un vrai plus pour vivre mieux. D'après une étude publiée par l'Institut de l'entreprise américaine pour la recherche sur les politiques publiques (AEI), la présence de zones commerciales et de services serait un excellent moyen de créer du lien social.

Ces travaux, menés par les chercheurs Daniel Cox et Ryan Streeter, sont basés sur une enquête nationale réalisée aux États-Unis. Les deux scientifiques ont mesuré la proximité des Américain·es avec six types de lieux différents accueillant du public, tels que des épiceries, des restaurants, des bars, des centres de loisirs ou encore des bibliothèques.

Plus de confiance et moins d'isolement social

Les chercheurs de l'AEI ont pu constater à travers les résultats de l'enquête que malgré les différences comme le niveau d'éducation, les origines ethniques, les revenus ou encore l'âge, l'ensemble des personnes qui vivent au plus près de commodités sont plus confiantes, moins isolées socialement et expriment un fort sentiment d'attachement à l'endroit où elles vivent.

Ainsi, qu'ils soient citadins ou banlieusards, résidents de quartiers chics ou populaires, les habitants de quartiers dotés de nombreux services publics et de commerces ont deux fois plus de chances de trouver que leurs voisins sont bienveillants et de confiance, que ceux disposant de peu de commodités. La tendance se confirme quand il s'agit de faire confiance à leurs collègues de travail, indique l'étude.

Ces effets positifs influeraient aussi sur la perception du politique. D'après les recherches, 39% des Américain·es qui vivent à proximité de restaurants, de bars, de parcs et de bibliothèques sont deux fois plus susceptibles de déclarer faire confiance aux autorités locales, contre 22% pour ceux éloignés de tout service.