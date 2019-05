Pourquoi vous devriez faire du vélo avec une frite de piscine

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Avec les motards et les piétons, les cyclistes font partie des usager·es les plus vulnérables sur les routes. Selon l’Organisation mondiale de la santé, ces trois catégories sont parties prenantes d'environ la moitié de tous les accidents. En France en 2017, les vélos représentaient 6,22% de tous les accidents en agglomération et 3,6% hors agglomération et hors autoroutes.

Les cyclistes ont un statut particulier. Ils sont quasiment aussi fragiles que des piétons mais sont au coeur du trafic. Et comme ils sont très lents par rapports aux véhicules à moteur, ils se font systématiquement doubler à grande vitesse par des véhicules bien plus lourds.

Afin de les protéger, le code de la route impose donc aux voitures une distance de sécurité minimum lorsqu’elles veulent les doubler. Un mètre en ville, et un mètre cinquante hors agglomération.

À LIRE AUSSI La Chine croule sous le poids de ses vélos flottants abandonnés

Frites fluos contre peurs bleues

Seulement, si vous faites du vélo régulièrement, il y a fort à parier que vous ayez déjà eu une peur bleue en vous faisant frôler par une voiture lancée à pleine vitesse. Car dans les faits, la distance minimum de sécurité est rarement réellement appliquée et les cyclistes sont plus considérés comme des nuisibles qu’autre chose.

Pourtant, il existe un moyen de forcer les voitures à se décaler franchement lorsqu’elles doublent, et il ne coûte que deux euros cinquante chez Décathlon. Il suffit d’accrocher une frite de piscine en mousse à l’arrière de son vélo et de la laisser dépasser vers la gauche.

Non seulement les boudins en mousse sont de couleurs vives et permettent d’être repéré de loin, mais surtout, ils mesurent un peu plus d’un mètre et instinctivement, toutes les voitures s’écartent pour l'éviter. Ce qui les force à rester à bonne distance.

Des cyclistes nantais de l’association «Place au vélo» ont expérimenté cette technique plus tôt cette année, en février, pour sensibiliser aux dépassements dangereux et ont constaté son efficacité.