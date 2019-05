L’Europe en débat: les élites sont-elles légitimes?

Temps de lecture: 2 min

Slate est partenaire de Vox Pop le temps des élections européennes 2019. Du 21 avril au 19 mai, Vox Pop consacre cinq numéros aux questions clés de la campagne électorale et aux défis auxquels l'Europe est confrontée. Cette série «L'Europe en débat» est aussi diffusée sur Slate.fr.

En première partie d'émission, un reportage compare les politiques de cinq pays de l'Union sur une question transversale. Deux invités débattent ensuite de sujets qui font polémique.

Magazine présenté par Nora Hamadi

Jeunes: les sacrifiés de l’emploi?

3,5 millions de jeunes sont sans emploi dans l’Union européenne. Si la Grèce, l’Espagne et l’Italie comptent plus d’un tiers de jeunes chômeurs, d’autres pays, comme l’Allemagne (6%) ou l’Autriche (9%), affichent de meilleurs chiffres. Ils sont dus en partie à l'accent mis sur l’apprentissage, mais aussi à un contrôle drastique des demandeurs d’emploi et à des salaires au rabais. Aux Pays-Bas, un salaire minimum spécifique aux jeunes est même inscrit dans la loi.

Élites: sont-elles légitimes?

Le Bulgare Ivan Krastev, politiste et membre fondateur du Conseil européen des relations internationales, fustige l’arrogance des élites. Face à lui, le juriste italien Alberto Alemanno dénonce le dénigrement permanent dont elles sont victimes et milite pour une meilleure prise en compte des citoyen·nes.