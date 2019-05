Les raisons des tensions entre Emmanuel Macron et Angela Merkel

Temps de lecture: 2 min

À dix jours des élections européennes, Angela Merkel a accordé une interview à un journal allemand dans laquelle elle a admis «des confrontations» avec Emmanuel Macron. En deux ans, le fossé s'est creusé entre le président français et la chancelière allemande, alors que l'entente était partie pour être parfaite. Comment expliquer ce rendez-vous manqué? Pourquoi Angela Merkel en veut-elle à Emmanuel Macron?

Les réponses et analyses de Marion Van Renterghem, journaliste et autrice de Angela Merkel, ovni politique, Pierre Demazeau, directeur de la rédaction de La lettre de l'Expansion, Roland Cayrol, politologue, et Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.