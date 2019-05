Ce que vous risquez en buvant de l'alcool au soleil

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huffpost

Le retour du soleil signifie souvent le retour des verres de rosé ou des Spritz en terrasse. Mais boire alors que le mercure grimpe n'est pas une très bonne idée. Sous l'effet de la chaleur, les effets déjà néfastes de l'alcool sont décuplés.

«L'alcool est un vasodilatateur, ce qui signifie qu'il élargit et dilate les vaisseaux sanguins, explique Julia Blank, médecin au Providence Saint John's Health Center de Santa Monica, en Californie. La chaleur du corps monte alors plus facilement à la surface de la peau, ce qui génère une sensation de malaise.» Résultat: des bouffées de chaleur inconfortables et un teint rougeaud dû au sang qui stagne sous la peau du visage.

En plus de réchauffer, l'alcool est un diurétique qui dépouille le corps de ses liquides. «L'alcool pousse les reins à libérer plus d'eau par l'urine que nous ne le ferions normalement, déclare Hallie Zwibel, directrice du Center for Sports Medicine du New York Institute of Technology. Vous perdez de l'eau à cause de la sueur, de la chaleur et de l'urine, ce qui peut vous déshydrater et vous rendre incapable de vous rafraîchir.»

À LIRE AUSSI Café et alcool ne font pas bon ménage

Boire beaucoup d'eau

Le corps, déjà occupé à tenter de faire face à la chaleur ambiante, ne peut alors plus réguler sa température interne. Si celle-ci dépasse les 40°C –contre 37 en temps normal–, c'est le coup de chaleur, aussi appelé hyperthermie. Crampes, maux de tête, nausées, vomissements, étourdissement voire évanouissement, peau chaude et sèche en sont les symptômes. Si la température dépasse les 40,5°C, l'hyperthermie peut être mortelle.

À noter que le risque est d'autant plus grand si vous buvez tout en faisant de l'exercice, qu'il s'agisse de volley-ball sur la plage ou d'un tennis au fond du jardin. La consommation d'alcool avant, pendant et après une activité sportive est donc fortement déconseillée.

Pour limiter les risques d'hyperthermie, les médecins conseillent de boire environ deux à trois verres d'eau pour chaque boisson alcoolisée pendant les journées chaudes, ou un verre d'eau toutes les trente minutes, ce qui aidera à réapprovisionner continuellement les liquides perdus et à faire baisser la température corporelle.

Si vous ressentez les symptômes d'un coup de chaleur, la solution est de vous allonger rapidement dans un coin ombragé ou au frais et de boire beaucoup d'eau.