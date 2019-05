Un Chinois arrêté pour avoir donné des noms controversés à ses chiens

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Dans la province d'Anhui à l'est de la Chine, un éleveur canin a partagé les noms de deux de ses chiens sur le réseau social WeChat. Il avait baptisé ses chiots «Chengguan» et «Xieguan», soit les noms de deux types de fonctionnaires municipaux et de police. L'éleveur, identifié dans la presse sous le nom de M. Ban, pensait qu'il s'agissait d'une blague inoffensive, mais les autorités locales y ont vu une «insulte contre la police» et une enquête a été ouverte.

Selon la police, «conformément à certaines clauses de la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité publique», M. Ban doit passer dix jours en prison.

Regrets

Interviewé par Beijing News, un officier de police a déclaré que le compte WeChat de M. Ban était trop provocateur et que ses actions avaient «fait beaucoup de tort à la nation et au management municipal».

Depuis, l'éleveur canin a dit avoir regretté son comportement et précisé qu'il ne savait pas qu'il était illégal de donner ce genre de nom à un chien. Selon la BBC, des internautes utilisant de la plateforme de microblogging Sina Weibo ont dit avoir été choqué·es de cette arrestation et se sont demandé·es quels autres mots pourraient ainsi mener à la prison.

Cet incident a un précédent au Nigéria, où un fan du président Muhammadu Buhari a été détenu pendant trois jours pour avoir nommé son chien «Buhari» (ce qui avait énervé un de ses voisins, qui l'avait signalé aux autorités.)