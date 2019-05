Penser au café peut améliorer votre concentration

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Plus besoin d’y goûter, le simple fait d’être exposé·e à des signaux relatifs au café suffirait à stimuler l’esprit et à davantage nous concentrer, selon une étude publiée dans la revue Consciousness and Cognition.

À l’origine de cette découverte, deux chercheurs d'origine australienne et canadienne, qui se sont appuyés sur quatre expériences composées de tests en ligne et en laboratoire. Les scientifiques ont invité les volontaires à réfléchir à des idées associées au café et au thé pour ensuite mesurer leur rythme cardiaque et les ont interrogé sur leurs projets futurs.

Soucis du détail

D’après l’étude, les participant·es issus de pays occidentaux, davantage exposé·es au café, auraient connu des fréquences cardiaques plus élevées. Les résultats montrent également que ces personnes étaient plus susceptibles de formuler leur pensée de façon plus précise.

Selon ce que les psychologues appellent la «construal level therory», les gens peuvent traiter des informations ou imaginer des événements selon des modes généraux ou spécifiques, et par conséquent la manière dont nous nous comportons diffère. Ainsi, le café conduirait à davantage mettre l’accent sur une réflexion concrète, qui nous permettrait notamment de faire attention aux détails, explique Eugene Y. Chan, chercheur à l’origine de l’étude dans son article pour Thrive Global.

Les deux scientifiques indiquent que des recherches futures avec des échantillons plus larges sont nécessaires pour confirmer ces effets et analyser les conséquences stimulantes du café.

«Nous devons mieux comprendre les “significations” et les “croyances” que nous attribuons aux aliments et aux boissons. La manière dont nous nourrissons notre esprit a beaucoup à voir avec ce qu’il nous nourrit en retour», conclut le scientifique de l’université de Monash.