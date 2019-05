Les millionnaires ont en commun ces traits de personnalité

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Business Insider

Existe-t-il une recette magique pour devenir millionnaire? Oui, sous-entend Sarah Stanley Fallaw, co-autrice de The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth.



Data-analyste, Sarah Stanley Fallaw a étudié plus de 600 millionnaires pour établir un profil type. La scientifique s’est alors aperçu que les plus riches ont tendance à partager les mêmes traits caractéristiques: la discipline, la concentration, la résilience et la persévérance.

Des qualités qui ne sont pas nécessairement innées selon la chercheuse, qui estime que la première étape pour rejoindre le club des millionnaires est de se lancer dans une petite introspection afin de réaliser un bilan de compétences.



«Si vous savez que vous êtes enclin à prendre des décisions émotives, il faut d'abord en prendre conscience pour faire le point en vous demandant quand et pourquoi vous prenez des décisions qui ne sont pas vraiment pas dans votre meilleur intérêt, explique Sarah Stanley Fallaw. Je pense qu’il faut d'abord reconnaître vos lacunes, avant de remplacer certains de ces comportements par d'autres qui sont plus propices à l'atteinte de vos objectifs à long terme.»



La chercheuse fait notamment référence au best-seller de Charles Duhigg, The Power of Habit [Le pouvoir des habitudes], dans lequel l’écrivain évoque l’impact parfois considérable de changements à première vue anodins, comme cesser de prendre un carré de chocolat après son café tous les midis ou se lever dix minutes plus tôt le matin. Une manière de développer discipline et concentration.

74 nouveaux millionnaires chaque jour en France

«Pour bâtir de la richesse, pour bâtir sa propre entreprise, pour ignorer les critiques, les médias et les voisins, vous devez avoir la détermination de continuer et poursuivre vos objectifs au-delà des épreuves et de la douleur», assure Sarah Stanley Fallaw, qui cite également en exemple le multimillionnaire Alan DeMarcus, qui représente à ses yeux la personnification de la résilience et de la persévérence.



Alan DeMarcus, après seulement deux ans d’études, a quitté l’université après avoir décroché un poste de vendeur dans l'entreprise de chauffage et climatisation de son oncle. L'entreprise a finalement fait faillite, le jeune homme a rebondi pour bâtir une entreprise prospère de frigoriste, et ce lors de la crise économique et financière de 2008.

Il a fini par vendre l'entreprise et sa fortune s'élève maintenant entre 8 et 10 millions de dollars. De quoi inspirer toutes les personnes qui rêvent d'ajouter quelques zéros à leur compte en banque. D'après un récent rapport, chaque jour 74 personnes deviennent millionnaires en France.