À la NASA, les femmes prennent le pouvoir

Historique. Pour la première fois dans l'histoire de la NASA, trois de ses quatre pôles scientifiques sont désormais dirigés par des femmes. L'annonce a été fait ce vendredi par Thomas Zurbuchen. L'administrateur associé de la direction de la mission scientifique de la NASA a tweeté le message suivant:

«Je suis fier de dire que pour la première fois dans l'histoire de la NASA, des femmes sont en charge de trois des quatre divisions #NASAScience. Elles vont inspirer la prochaine génération de femmes et leur donner envie de devenir des leaders en termes d'exploration spatiale, alors que nous nous rapprochons du moment où la première femme ira sur la Lune»

I am proud to say that for the 1st time in #NASA’s history, women are in charge of 3 out of 4 #NASAScience divisions. They are inspiring the next generation of women to become leaders in space exploration as we move forward to put the 1st woman on the Moon https://t.co/ZZD4mAxzmv pic.twitter.com/S3igjBEYm1