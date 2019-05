Il est grand temps qu'on se mette à recycler les couches

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Le chiffre donne le vertige et la nausée. Chaque année dans le monde, 187 milliards de couches sont jetées à la poubelle, ce qui est d'autant plus préoccupant que les couches en question sont loin d'être simples à recycler. Les partisan·es des couches lavables vous diront que la solution pour éviter cette pollution supplémentaire consiste à investir dans des systèmes plus écologiques. Mais il faut bien reconnaître que le système des couches lavables nécessite une organisation bien réglée à base de lessives régulières et de surveillance des stocks. La couche jetable n'est pas écologique et finit par coûter plus cher que la lavable (pour laquelle l'investissement de départ finit par être rentabilisé), mais elle facilite la vie...

La BBC a envoyé le journaliste scientifique David Shukman en Italie, à Trévise, où des solutions de recyclage des couches sont actuellement à l'essai sous l'égide de Procter & Gamble, premier producteur mondial de couches jetables. La première étape de la chaîne de recyclage consiste à nettoyer grossièrement les couches en ôtant les excréments qui s'y trouvent. Vapeur, température élevée, haute pression: elles sont ensuite soumises à une succession d'épreuves permettant d'en séparer les différents éléments.

Complexe mais efficace

Tous ensemble, ces éléments sont ensuite séchés dans un four, ce qui permet d'en ôter les éventuelles bactéries. Puis arrive l'étape du tri, où chaque type de matériau sera regroupé dans un pôle différent afin de pouvoir être réutilisé. Litière, bouteilles en plastique, cartes de visite... les destinations des différents composants sont diverses et variées, avec apparemment peu de perte.

Les couches nécessitant un système de recyclage spécial, il apparaît donc comme nécessaire de demander aux parents et aux institutions d'utiliser des poubelles dédiées, et ce afin de pouvoir être collectées et expédiées vers les entrepôts permettant de les recycler. De tels systèmes sont-ils envisageables à l'échelle mondiale?