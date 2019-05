Les prénoms inspirés de «Game of Thrones» n'ont jamais été aussi populaires

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

Il est probable que vous ayez entendu parler de Game of Thrones, la série regardée par tout le monde, y compris par les gens qui ne regardent pas de séries. L'univers créé par George R.R. Martin devrait laisser une trace durable, comme le prouvent les dernières statistiques effectuées sur les prénoms des nouveaux-nés américains.

Selon NBC News, environ 4500 enfants nés aux USA en 2018 (soit un peu plus d'un bébé sur 1000) ont reçu un prénom provenant de la série, et tout cela sans compter les Jon et les Jaime, qui étaient déjà relativement courants avant que messieurs Snow et Lannister ne fassent leur première apparition à l'écran. En 2017, il y avait environ 3800 bébés estampillés Game of Thrones, et 3200 en 2016. Le nombre est en constante augmentation depuis 2014, première année pour laquelle on dispose de chiffres.

Le prénom le plus donné est sans conteste Arya, avec 2545 occurrences. La médaille d'argent est pour Khaleesi, avec 560 bébés portant ce prénom... ce qui n'inclut pas les dix-neuf Caleesi, ni les cinq Khaleesie, avec un -e final certainement destiné à insisté sur le genre féminin du bébé.

Où est Hodor?

Troisième position pour Yara, donné 434 fois, et Lyanna, 319 fois. Suivent Shae et Renly, qui dépassent la centaine, puis Jory, Tyrion, Brienne, Jorah, Sansa, Catelyn, Allaria, Oberyn, Nymeria, Ramsay, Theon, Aerys, Gregor, Shireen, Talisa, Sandor, Khal, Olenna, Rennick, Daenerys, Bran, Beric, Brynden, Myranda, Bronn, Samwell, Myrcella, Aegon, Benjen, Ghita, Martyn et Meryn. Ces derniers prénoms n'ont pas été donnés plus d'une demi-douzaine de fois.

On remarque par exemple l'absence troublante de Hodor ou de Joffrey. Quant à Cersei, si elle n'apparaît pas dans la liste 2018, NBC News signale que le prénom avait été donné à onze reprises en 2017, ce qui constitue un record de son nombre d'occurrences depuis... 1880.