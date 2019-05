L’Europe en débat: peut-on encore faire confiance aux banques?

Temps de lecture: 2 min

Slate est partenaire de Vox Pop le temps des élections européennes 2019. Vox Pop, tous les dimanches à 20h05 sur ARTE et à retrouver sur arte.tv/voxpop. Du 21 avril au 19 mai, Vox Pop consacre cinq numéros aux questions clés de la campagne électorale et aux défis auxquels l’Europe est confrontée. Cette série «L’Europe en débat» est aussi diffusée sur Slate.fr. Magazine présenté par Nora Hamadi. Coproduction: ARTE France, Magneto Presse (France, 2019, 28’)

En première partie d'émission, un reportage compare les politiques de cinq pays de l'Union sur une question transversale. Deux invités débattent ensuite de sujets qui font polémique.

Sécurité alimentaire: le «made in Europe», une garantie?

Les normes de sécurité alimentaire de l’UE seraient les plus strictes au monde. Pourtant, ces dernières années, les scandales sanitaires se sont multipliés: viande avariée, lait infantile aux salmonelles… Inquiets, les consommateurs et consommatrices réclament plus de transparence sur les produits. Une volonté plus ou moins respectée selon les pays, qui appliquent à leur guise les directives sanitaires imposées par l’Union.

Peut-on encore faire confiance aux banques?

Depuis la crise de 2008, plusieurs milliers de pages de réglementation ont été adoptées afin de réguler davantage le secteur bancaire. Pourtant, les banquiers, qui semblent avoir conservé les mêmes méthodes, font planer le spectre d’une nouvelle crise. Nora Hamadi reçoit l’Allemand Gerhard Hofmann, membre de l’association des banques coopératives allemandes (BVR), qui plaide pour une réglementation moins contraignante. Face à lui, son compatriote Marcel Fratzscher, président de l’Institut allemand pour la recherche économique, qui dénonce une régulation insuffisante. Sans oublier le tour d'Europe des correspondants.