Un raton laveur s'offre une pension complète à vie dans un zoo allemand

Logé, et nourri jusqu'à la fin de ses jours. Un raton laveur a gagné une pension complète à vie, au zoo de Heidelberg, en Allemagne, raconte le quotidien allemand Rhein-Neckar-Zeitung.

Personne ne sait comment Fred (c'est son nouveau petit nom) s'est fait un chemin dans le zoo, qui se trouve dans l'ouest du pays, pas très loin de la frontière française. Mais, le raton laveur a depuis été recueilli et placé dans un espace partagé par sept de ses congénères. Un espace qu'il ne pourra cependant plus quitter, continue le site allemand.

Un règlement de l'Union européenne datant de 2014 (et entré en vigueur en 2015) empêche, en effet, le zoo de relâcher Fred dans la nature. «Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle, être libérées dans l'environnement», peut-on y lire.

Une vie différente

Ce règlement comprend une liste de 37 espèces (animales et végétales), contre lesquelles les États membres doivent agir, résumait Le Monde, en juillet 2016. «Aussi envahissantes soient-elles, elles ne semblent pour l’heure pas mettre en péril d’autres espèces animales ou végétales», détaillait cependant le quotidien français.

Pour Fred, cela signifie qu'il n'a pas d'autre choix que de s'habituer à sa nouvelle vie. Et selon Sandra Reichler, curatrice spécialiste des mammifères, ça se passe plutôt bien: «Fred est venu vers nous et s'est habitué à la belle vie du zoo.» Si à ses débuts, le raton laveur avait des problèmes avec les gardiens et vivait comme un animal nocturne, il semble désormais se comporter comme le reste de ses congénères.

Dernier changement pour Fred, note l'agence de presse américaine AP, le raton laveur ne pourra pas avoir de petits dans le zoo. Dans le règlement, on peut lire que «les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas être mises en situation de se reproduire», ce qui fait donc dire à l'agence américaine que Fred «va devoir être castré».