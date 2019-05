Le macronisme expliqué par ceux qui l'ont forgé

Temps de lecture: 2 min

Cette semaine dans «Politique» sur France 24, Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani ont reçu Ismaël Emelien et David Amiel, anciens conseillers d'Emmanuel Macron à l'Élysée et auteurs de Le progrès ne tombe pas du ciel, aux éditions Fayard. Ils reviennent sur ce qui définit la politique générale d'Emmanuel Macron, le «progressisme» dont il se revendique souvent, ainsi que sur les manifestations de ce 1er mai 2019.