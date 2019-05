Le (vrai) test pour savoir si vous êtes authentique

Après des décennies de standardisation, l’heure est aux expériences authentiques. Si ce n'est qu'Airbnb, Instagram, les restaurants à la mode et le marketing de la ville cool sont en passe de transformer ce marché du vrai en une véritable industrie. Dans No fake paru aux Éditions Arkhê, Jean-Laurent Cassely tente de répondre au malaise qui touche plusieurs générations tiraillées entre l’appel de la modernité et cette course effrénée à l’authenticité. L'auteur s'interroge: et si une identité parodique, ironique et instagrammable valait (quand même) mieux que pas d’identité du tout? À l’occasion de la sortie du livre, Slate vous propose un test pour vous situer sur l'échelle de «l'authenticité vraie».