L’Europe en débat: le lobby du sucre est-il une menace pour la santé publique?

Temps de lecture: 2 min

Slate est partenaire de Vox Pop le temps des élections européennes 2019. Vox Pop, tous les dimanches à 20h05 sur ARTE et à retrouver sur arte.tv/voxpop. Du 21 avril au 19 mai, Vox Pop consacre cinq numéros aux questions clés de la campagne électorale et aux défis auxquels l’Europe est confrontée. Cette série «L’Europe en débat» est aussi diffusée sur Slate.fr. Magazine présenté par Nora Hamadi. Coproduction: ARTE France, Magneto Presse (France, 2019, 28’)

En première partie d'émission, un reportage compare les politiques de cinq pays de l'Union sur une question transversale. Deux invités débattent ensuite de sujets qui font polémique.

Magazine présenté par Nora Hamadi (France, 2019, 28mn) | Coproduction : ARTE France, Magnéto Presse

Une Europe sans immigration?

Depuis 2014, l’Europe vit la plus grande crise migratoire de son histoire, avec l’arrivée de plus de 1,8 million de migrant·es dans l’espace Schengen. Ce sujet préoccupe les vingt-huit États-membres et les divise. L’Allemagne, où le phénomène alimente l’économie, y voit une aubaine. En Italie, l'immigration a même fait revivre des villages. Mais en Grèce, seuls 10% d’entre des migrant·es sont en activité. Quant à la Hongrie, elle les rejette toujours massivement.

Les lobbys, une menace pour la santé publique?

Depuis trente ans, la consommation de sucre a augmenté de 46% dans le monde, notamment sous la pression des lobbys. En France, elle représente 25 à 35 kg par personne et par an, surtout sous forme de produits transformés. Nora Hamadi reçoit Gunter Tissen, directeur de l'Association de l'industrie du sucre en Allemagne, et Stéphanie Gerlach, médecin spécialiste des politiques de santé publique.