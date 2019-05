Les (bonnes) raisons de préférer la bière en canette

«On associe beaucoup trop les canettes de bière à des trucs de pochtrons, de soûlards, comme la 8.6 ou la bière Duff dans les Simpsons. C’est nier toute l’étendue des canettes qu’il peut y avoir». Antoine est gérant d’un magasin de bières à Paris. Il propose à la vente aussi bien des canettes que des bouteilles et son stock reflète à peu de choses près la réalité du marché national.

Aujourd’hui, la canette représente 27,2% du marché, soit environ une bière vendue sur quatre, selon une étude de La Boîte Boisson. Pourtant, la canette a la cote. Chaque année, la France en remplit 5 milliards, dont 1,7 milliard pour les bières. Depuis 20 ans, l’Hexagone a d’ailleurs multiplié sa consommation de canettes par quatre! Le récipient est le préféré des Français dans les emballages «boissons petits formats».

Et pourtant, comme Antoine le gérant le souligne entre deux clients, la bière en canette a une mauvaise image. On vous regarde mal en soirée si vous en rapportez, prêt à vous associer à un «beauf».

C’est pourtant nier les avantages que les canettes ont sur les bouteilles. Tour d’horizon de leurs atouts.

1- Le goût

Certains pensent que la bière en canette aurait un goût différent, plus métallique. Une fausse idée selon Antoine. «C’est quelque chose qu’on me demande très souvent quand je propose des bières en canettes lors d’une discussion. Le client me dit : “Oui mais ce n’est pas le même goût”. À chaque fois je réponds que non, c’est pareil. Franchement, si on avait dû me donner un euro à chaque fois que j’ai entendu ça, je n’aurais peut-être plus besoin de tenir le magasin! La bière, qu’elle soit en bouteille ou en canette, il faut la boire dans un verre. Il n’y a pas de différence.»

La bière en canette a même un avantage, considérable, sur la bouteille. «Vu qu’elles sont opaques et recouvertes d’aluminium, les canettes protègent la bière du soleil, parce que les rayons peuvent parfois oxyder, continue Antoine. Pour les bières houblonnées par exemple, elles sont assez sensibles à ça. C’est pour cette raison que les bouteilles sont assombries avec des couleurs vert ou brun foncé pour les protéger des rayons, mais ça ne peut pas aussi bien marcher qu’une canette, forcément».

Dernier avantage, gustativement parlant, et pas des moindres, la bière en canette n’a pas de risque d’avoir des fuites de son précieux gaz, alors que la bouteille «peut en avoir avec une capsule vissée», renchérit le connaisseur.

L’atout du goût n’est pas le moindre depuis que les brasseurs de bières ont compris l’intérêt du public pour les bières régionales et les bières aux goûts spéciaux. La marque Amsterdam propose ainsi une bière aromatisée au vieux rhum, la bien nommée Black Rum, à 8°.

2- L’apparence

Si les bouteilles de bières sont de plus en plus décorées, ce n’est rien par rapport à certaines créations qui décorent les canettes. «Le verre ne permet pas d’innovations en reliefs. C’est vrai que les canettes permettent beaucoup plus de délires», reprend Antoine. Il suffit de se balader sur des sites de vendeurs de bières au détail pour voir l’étendue des choix et des associations de couleurs détonantes.

Un critère plébiscité par certains clients, comme Mickaël, croisé dans les rayons d’un magasin de Nantes. «Je n’ai pas de préférence particulière sur le goût ou d’autres critères. Mais c’est clair que j’aime bien les canettes stylisées, affirme-t-il. En général, dès que j’en vois une, je l’achète et je la garde, des fois sans même la boire! J’ai un endroit dans ma cuisine où je les empile et ça fait un côté déco assez sympa. Certaines ont vraiment des couleurs et des styles incroyables».

3- La fraîcheur

C’est un argument martelé par tous les amateurs de bière en canette: celle-ci se refroidit beaucoup plus rapidement qu’une bière en bouteille. Imaginez, vous avez oublié de mettre ce liquide au frais avant un apéritif avec des amis et ces derniers arrivent…

. Des sites et des individus ont calculé très sérieusement la façon dont le froid atteint la bière en canette et en bouteille. C’est la canette qui l’emporte et largement! Comme ce récipient est à la fois métallique et plus fin qu’une bouteille, la bière se refroidit en 280 fois moins de temps qu’avec une paroi de verre.

4- L’impact écologique

Le dernier argument est le plus important si les trois autres ne vous ont pas déjà convaincu. Les canettes en aluminium sont 100% recyclables et se veulent plus écologiques. Selon la Boîte Boisson, la canette est l’emballage le plus recyclé au monde. 76% des consommateurs disent utiliser le tri pour leurs canettes.

Le cycle est également très court car une canette peut faire son retour dans les rayons en seulement 60 jours lorsqu’elle est bien triée. Et si, par malheur, la canette était jetée dans la nature, elle mettrait 200 à 500 ans au maximum pour se dégrader dans la nature, contre 4.000 ans pour la bouteille. Le mieux reste de bien la trier... et de consommer avec modération!

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Crédit photo: Amsterdam