Un crush secret? Facebook veut vous aider

Lors de sa dernière conférence dédiée aux développeurs et développeuses, qui s'est déroulée à San Jose (Californie) fin avril, Facebook a annoncé le lancement prochain d'une nouvelle fonctionnalité. Baptisée Secret Crush, elle a pour but de renforcer Facebook Dating, le module de rencontres proposé par l'entreprise de Mark Zuckerberg.

Le principe est simple, explique Wired: toute personne disposant d'un compte Facebook Dating pourra désigner secrètement jusqu'à 9 utilisateurs et utilisatrices appartenant à ses contacts, et pour qui elle aurait un petit faible ou un gros penchant. Le principe est le même que pour une appli comme Tinder: si l'une des personnes ciblées se dit également intéressée par vous, alors Facebook se chargera de prévenir les deux parties impliquées. Sinon, personne n'en saura rien.

On attend tout de même d'en savoir davantage sur les modalités d'utilisation du service: sera-t-il possible de changer sa liste de 9 coups de coeur à tout moment? Si oui, certains utilisateurs risquent de se servir de Secret Crush comme des autres applis de rencontres, c'est-à-dire en likant tout ce qui bouge jusqu'à obtenir un match.

Le but est clairement de marcher sur les plates-bandes des sociétés de dating déjà bien installées, à la manière de ce que Facebook a déjà fait par le passé en s'inspirant de Snapchat ou Instagram. Souvent attaquée en raison de son utilisation parfois hasardeuse de nos données, l'entreprise a fait savoir qu'aucune des informations dévoilées via Secret Crush ne serait évidemment utilisée à d'autres fins. Par exemple, le fait de témoigner secrètement de son coup de coeur pour telle ou telle personne ne la rendra pas plus visible dans votre flux d'actualités.

La France attendra

Pour le moment, Facebook Dating n'étant disponible que dans quelques pays et territoires (Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Equateur, Guyane, Laos, Malaisie, Mexique, Paraguay, Pérou, Philippines, Singapour, Surinam, Thaïlande, Uruguay et Vietnam), la fonction Secret Crush est elle aussi réservée à ces quelques territoires. En France ou aux Etats-Unis, il faudra trouver d'autres méthodes pour matcher avec cet·te ami·e d'enfance ou cette personne avec qui vous bossez.