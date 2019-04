Pour résoudre des problèmes complexes, fuyez vos collègues

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurity

D'après une étude publiée dans le journal Proceedings of the National Academy of Sciences, prendre parfois ses distances avec ses collègues de travail serait bénéfique pour obtenir une meilleure performance. S'isoler et réfléchir augmenterait les chances de trouver une bonne solution pour résoudre des difficultés, en particulier les problèmes les plus complexes.

Des scientifiques de l'Université de Boston aux États-Unis ont réuni 309 personnes volontaires et les ont divisées en trois équipes. Elles ont été invitées à résoudre un problème mathématique portant sur le choix du meilleur itinéraire pour un voyageur.

Les équipes ont adopté des approches différentes. Des participant·es ont partagé avec chaque membre du groupe l'ensemble des solutions proposées, certain·es ont travaillé individuellement sans jamais voir les solutions proposées par leurs collègues et d'autres ont alterné entre les deux méthodes.

Performance plus élevée

Les équipes qui avaient combiné travail collectif et travail individuel avaient réalisé la performance la plus élevée et étaient aussi les plus susceptibles d'obtenir la meilleure réponse au problème posé, selon l'étude. «Nos participants ont appris les uns des autres, même lorsque leur interlocuteur n'était pas nécessairement aussi bon», constate Jesse Shore, coauteur de l'étude et professeur adjoint à la Questrom School of Business à l'Université de Boston.

Dans une interview accordée à Futurity, le professeur en systèmes d'information explique pourquoi une idée aurait tendance à être meilleure quand on est isolé·e. «Lorsque nous sommes seuls, nous n'avons pas d'autre choix que d'explorer et d'essayer quelque chose de nouveau. Collectivement, vous avez besoin d'une sorte d'exploration [...] Les groupes où chacun partageait ses réponses réalisaient moins d'expérimentations. Si tout le monde s'accorde à dire qu'une réponse est la meilleure, il est difficile de s'en écarter sans se sentir ridicule. Lorsque les participants n'étaient pas surveillés par les autres membres, ils procédaient à beaucoup plus d'expérimentations.»

Le chercheur affirme par ailleurs que cette découverte aura des répercussions sur les plateformes de travail collaboratif comme Slack, mais aussi sur les réunions physiques traditionnelles.